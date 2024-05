PREDSEDNIK VUČIĆ UGOSTIO ZLATNE BOKSERE Da se zahvalim za veliku radost koju ste doneli našoj zemlji! Za koji dan i pare na računu

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas delegaciju Bokserskog saveza Srbije i članove stručnog štaba i bokserske reprezentacije.

- Da vam se zahvalim za veliku radost koju ste doneli našoj zemlji, našem narodu, ekipno ste osvojili drugo mesto, odmah posle Ruske Federacije, a najviše što ste decu vratili u bokserske sale, što su nam sale pune... - rekao je predsednik Srbije obraćajući se našim sportistima, osvajačima medalja u boksu na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u Beogradu.

- Verujem da ćete nas još mnogo puta obradovati - dodao je on naglasivši da će ih za koji dan sačekati i pare na računu od države a koje su namenjene osvajačima medalja.

- 17 medalja dame i muškarci 9, žene su nam uvek uspešnije... Zasad imamo 3 predstavnika na OI u Parizu iz Srbije... Beskrajno sam vam zahvalan - rekao je Vučić dodavši da će iza Bloka 45, u blokovima 71 i 72 biti izgrađen veliki Bokserski centar.

PREDSEDNIK VUČIĆ UGOSTIO ZLATNE BOKSERE

Poklon za predsednika od boksera Srbije

- Ono što mi možemo da obećamo oko nagrada za medalje koje ste osvojili... To nije mali novac, ali uspeli smo da prevaziđemo to. Imaćete ga na računima sledeće nedelje. Za ovaj sport to nije mali novac. Hvala vam što su nam sale pune, to je za mene najvažnija novost. Uveren sam da ćete nas još puno puta obradovati, rekao je Vučić i dodao:

Najuspešnija bokserka EP Beograd 2024. zlatna Sara Ćirković

- Ja znam da je, od kako je Sara iz Bratunca došla, Republika Srpska dodatno navija za našu zemlju. Zahvalan sam i našim srpskim Ruskinjama, kako bih ja to rekao, na zlatnim medaljama. Jedanaest medalja su nam osvojile dame, devet muškarci. Žene su uvek u Srbiji uspešnije, makar za medalju-dve", kazao je Vučić.

Sjajan uspeh naših boksera zaslađen je i tortom

