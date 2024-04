SEDAM POBEDA ZA DEVET BRONZI: Veljko Ražnatović u polufinalu Evropskog prvenstva! Mama Ceca ga bodrila sa tribina

Dvadeset medalja Srbije na Evropskom šampionatu u boksu! Uspeh za anale i fantastičan dan za srpski boks.

Nakon spektakulranih pobeda koje su ostvarile dame srpskog boksa i iskovale 11 bronzi na šampionatu Evrope za seniorke i seniore u Beogradu, usledio je i tango srpkih boksera koji su izbrojali do devet bronzi, za ukupnih osigiranih 20 medalja srpskog boksa pod svodovima hale “Aleksandar Nikolić”.

Nakon prve sesije u kojoj su pobede ostvarili Rade Joksimović i Omer Ametović, druga sesija četvrtfinala za muškarce na Prvenstvu Evrope srpskoj prestonici iznedrila je još pet odličja. Početak druge sesije bio je u znaku istovremenih borbi u dvaringa i pobedama srpskih reprezentativaca. Nove bronze za Srbiju iskovali su aktelni šampion Evrope Vahid Abasov i mladi as koji iza sebe ima osvojen i čuveni turnir Beogradski pobednik Jovan Nikolić.

U kategoriji do 67kg Vahid Abasov je savladao Rafaela Buzu iz Mađarske, dok je Jovan Nikolić u kategoriji do 71 kg eliminisao predstavnika Crne Gore Stefana Savkovića.

foto: BSS / Dragana Stjepanović

Zlatna medalja sa EP Istanbul 2022. za Srbiju Abasov hrabro korača ka još jednom najsjajnije odličju. U polufinalu Vahid će odmeriti snage sa Lašom Gurulijem iz Gruzije.

“Borba je protekla onako kako sam i je i zamislio. Sledeći protivnik je iz Gruzije i već sa se susretao sa njim. Bio sam bolji od njega, ali videćemo kako će biti u nastavku. U maksimalnoj formi ulazim u sledeću borbu” – rekao je Abasov.

Tihi heroj srpskog boksa Jovan Nikolić rukavice će u polufinlau ukrstiti sa Moldavcem Vasiljeom Čebotarijem.

“Prva runda je bila izuzetno teška, počeo sam da uvećavam ritam udaraca nakon čega sam bio sve bolji i bolji i uspeo da pobedim. Svestan sam koliki je ovo uspeh, hvala Bogu na svemu što mi je dao. Nadam se zlatnoj medalji” – rekao je Nikolić.

Žestoka borba, bacanje na pod protivnika već na startu prve runde i hrabri ples do pobede obeležio je sudar srpskog asa u kategoriji do 80kg Rastka Simića sa Makedoncem Iseni Arjanom. Nova, sedma bronza za Srbiju iskovana je rukama fantastičnog Simića koji će u polufinalu snage odmeriti sa Rusom Saveli Sadomom.

“Osećam se fantastično, zahvalio bi se svima koji su me bodrili do samog kraja. Ovo je nešto neverovatno za mene. Uz Božiju pomoć sam stigao do finala. Nisam očekivao da ću napraiti ovoliki uspeh jer je moje učešće na Evropskom prvenstvu bilo upitno zbog raznih povreda, ali eto uspeo sam da se spremim za takmičenje za malo više od dva meseca” – istakao je Simić.

Težsk meč, velika borba i hrabro srce našeg boksera videli smo u sudaru boksera u kategoriji do 75kg u kome je reprezentativac Srbije Almir Memić savladao Belgijanca Šririja Hamzu. U polufinalu Memić će se boriti sa Rusom Džambulatom Bižamovim.

“Utisci su veoma dobri, dao sam maksimum i bilo je teško. Protivnik je imao jako dobru taktiku, nametnuo sam mu moj stil boksovanja od samog početka i uspeo da pobedim. Nakon osam godina rada osvojio sam prvu seniorsku medalju. Hvala svima koji su mi pomogli u tome. Može se videti i veliki učinak u ženskoj konkurenciji i veoma sam srećan zbog toga. Ovo se u istoriji boksa nike desilo da napravimo ovakav rezultat kao jedna reprezentacija. Sutra boksujemo za finale i idemo ka tome da uzmemo zlato” – rekao je Memić.

Spektakl za kraj dana i četvrtfinalnih mečeva, ujedno i deveta bronza za Srbiju stigla je iz herojskih ruku reprezentativca Veljka Ražnatovića. Srpski junak u kategoriji do 86kg u sudaru sa Moldavcem Čiriakov Andreiem gazio je do trijumfa vatreno, strastveno, šampionski. Vitez tigrovog srca je ispisao istoriju, pobedom i plasmanom u polufinale gde će snage odmeriti sa Rusom Šarabutdinom Ataevim.

“Ni malo laka pobeda, dao sam obećanje i osvojio sam medalju za moju Srbiju. Svaka čast mom protivniku na odličnom meču. Sutra me očekuje najteži meč u životu protiv Rusa Ataeva, zalećiću sebe koliko god mogu za ovih 24 sata i idemo dalje. Ovo mi je najlepši dan u životu posle rođenja moje dece. Verujte u sebe i verujte u Boga, živela Srbija!” – zaključio je fantastični Veljko Ražnatović.

Kurir sport