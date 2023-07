ZVONE SVADBENA ZVONA! Ivan Marinković uskoro staje na LUDI KAMEN sa Jelenom, spomenuo i PRINOVU: Ovo su novi detalji

Ivan Marinković, otkrio je da uskoro planira da stane na ludi kamen sa verenicom Jelenom, a takođe je spomenuo i prinovu.

- Da, sada više nije ni tajna, uskoro ćemo na odmor. Odlučili smo da to bude septembar, mi smo to hteli još prošle godine. Biće to jedno intimno venčanje, možda bude i 15.septembar, to nam je pet godina - rekao je Ivan, a potom progovorio o prinovi:

foto: Printscreen

- Sve mi je jedno, ali neka mi Bog oprosti, kada smo počeli Jelena i ja da pričamo o tim stvarima, ja sam to dete zvao Zvončica, kao mala Zvončica, pošto je Jelena sitna, ali dinamitna. Voleo bih da bude žensko - rekao je Marinković u emisiji "Narod Pita".

foto: Printscreen/Youtube

Podsetimo, Jelena Ilić jesvojevremeno za Kurir ispričala da je Ivanu bila velika podrška kroz borbu sa odvikavanjem od alkoholizma, što ih je u velikoj meri dodatno zbližilo.

Kurir.rs