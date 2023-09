"ODVELI SU ME MARICOM I REKLI DA SAM PRIVEDEN JER VELIČAM SRBIJU" Oglasio se srpski pevač koji je priveden u Hrvatskoj! DETALJI

Samo nekoliko nedelja nakon što je Rajko Lalić uhapšen u Hrvatskoj zbog pevanja krajiških pesama, na graničnom prelazu Ilok priveden je i izvođač patriotskih pesama Davor Oluić.

Ovim povodom Oluić se oglasio za medije koji je do detalja objasnio šta se kada je u Srbiju dolazio po svoju majku.

- Kažnjen sam jer sam pevao pesmu "Jovan Dalmatinac" iako je nikada nisam izvodio u Dalmaciji, već isključivo ovde u Srbiji, u Novom Sadu. Policajci su mene sačekali na granici kada sam dolazio iz Hrvatske, 18. avgusta. Tada sam išao u Srbiju po majku. Kada sam došao na Ilok bilo je pola 6. Bilo nas je trojica kada su nam rekli da stanemo po strani. Policajac je tada podviknuo: "Ko je od vas Davor Oluić? Skupi odmah svoje stvari i kreći sa nama, vodimo te za Knin - priča Dario, pa dodaje:

- Zatim su me pitali jesam li se tukao, jesam li deo navijačkih grupa, pa su me maricom odvezli. Kada smo u došli u Knin rekli su mi da sam priveden jer veličam Srbiju i Kraijinu! Nakon toga sam do 11 ujutru čekao da dam izjavu u Šibeniku. Sudija kod koje smo došli mi nije dozvolila da progovorim. Rekla mi je: "Stavljaš fotografije sa Bajom Malim Knindžom, a u rukama držiš ratne zločince Ratka Mladića i Dražu Mihailovića!?". Moram da kažem da to nije istina, ja sam pretražio ceo moj Fejsbuk. Da bi mi zatim rekla: "Pevao si "Jovana Dalmatinca!?", što sam i priznao. Žena meni nije dala da dođem do reči, govorila je da će me zatvoriti samo zbog toga jer se kako je rekla "pravim lud". Klevetala me je sve vreme! Onda je nasred sudnice počela da citira pesmu, kaže: "Bio jedan klinac, pravoslavni Dalmatinac. Rastao je u Krajini, gde najlepše sviću zore i gledao svakog dana na Karinsko plavo more". Na kraju sam morao da platim kaznu od 960 evra - završava Oluić.

