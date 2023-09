"MAJKA ME DALA U DOM, A BIVŠI DEČKO ME KRVNIČKI PRETUKAO!" Stravična ispovest učesnice Elite: Svi detalji jezive TORTURE

Veliku pažnju javnosti privukla je ulaskom u "Elitu" Jovana Bijelović, koja je u razgovoru za Kurir otkrila da joj boravak u zatvorenom prostoru neće teško pasti s obzirom da je u mladosti bila u domu za nezbrinutu decu.

U intervju pred ulazak u rijaliti dotakli smo se brojnih tema, od teške porodične priče, pa do nasilja koje je pretrpela od strane bivšeg partnera.

Zašto ulaziš u "Elitu"?

- Biću iskrena. Najviše zbog popularnosti, ali isto toliko mi i finansije igraju bitnu ulogu. Da li ćeš dopustiti sebi da pređeš granicu pred kamerama u muško ženskim odnosima?

- Ne, ne želim da dođem do popularnosti zahvaljujuci s*eksualnim odnosima pred kamerama.

S kim misliš da ćeš uspeti da pronadeš zajednički jezik?

- Upoznala sam se sa nekolicinom učesnika, za sada me jako prijatno iznenadila Teodora Radojičić. Šta si po zanimanju?

- Tatu majstor, takođe radim i pirsinge. Da li si nekad imala čudne zahteve od klijenata i neprijatnosti?

- Da. Muškarci su mi tražili da ih tetoviram na intimnom delu, ali to ne praktikujem. Kao ni pirsinge na polnom organu, što su mi takođe tražili.

Imala si teško odrastanje.

- Tako je. Neće mi ovo biti prvi put da budem u zatvorenom prostoru sa nepoznatim ljudima. U 13. godini sam završila u domu za nezbrinutu decu. Bila sam godinu i po dana i iskreno, bilo mi je mnogo lepše nego kod kuće.

Koji je bio razlog odlaska u dom?

- Majka je tako odlučila jer se nisam slagala sa ukućanima.

Kakav je bio boravak u domu?

- Jednom sam doživela nešto loše. Razbolela sam se, dobila sam mononukleozu, a vaspitači nisu hteli da brinu o meni, jer sam jednog od njih, koji je bio pedofil prijavila. Osetila sam da žele da me se otarase. Završila sam u bolnici, bila sam sedam dana na infuziji, odakle je krenuo moj pakao. Vaspitači mi nisu davali terapiju na vreme, nisu bili korektni prema meni. Na inicijativu moje majke sam tad izašla iz doma.

Da li se tu završio kraj tvoje agonije?

- Ne. Upoznala sam se sa dečkom za kog se kasnije ispostavilo da je nasilnik. Na koji način ti je naudio?

- Bio je mnogo ljubomoran i to bez razloga što je najgore. Jednom je planuo i fizički nasrnuo na mene. Tom prilikom mi je naneo teže telesne povrede.

Kako si se spasila tada?

- Toliko me je jako udario da mi je pukla bubna opna, ja nisam bila ni svesna toga. On je samo nastavljao i nastavljao. U jednom trenutku sam uspela da pozovem majku, koja je pozvala policiju. Da me nije tad spasila, ne znam šta bi bilo sa mnom.

Tužila si ga?

- Jesam, trenutno smo na sudu, proces je potrajao jer on negira sve.

