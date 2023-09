STANIJI ASMIN SLAO PORUKE DOK JE BILA KOD AMIDŽIĆA! Starleta sve otkrila, ovo joj je pisao bivši dečko! I od majke krila trudnoću!

Starleta i rijaliti zvezda Stanija Dobrojević progovorila je o gubitku bebe i bolnom periodu kroz koji je prošla.

Naime, kako je i sama istakla, bila je na sedmom nebu, a onda ju je zadesio haos dok je bila u Crnoj Gori, na odmoru sa, sada već bivšim dečkom Asminom Duržićem.

foto: Ata images

Stanija je progovorila o bolnom periodu i šta se sve izdešavalo, ali nije smogla snage da do kraja ispriča kroz koji brodolom je prošla zbog svega. Na početku razgovora priznala je da joj je pisao u toku emisije, budući da je sinoć bila gošća kod Ognjena Amidžića.

- Jeste mi pisao, nisam još otvorila poruke. On je još uvek tu, možda ćemo razgovarati, ali ono što mi sada treba je vreme i prostor, jer mi je sada to najpotrebnije - priznala je Stanija.

Dobrojevića je progovorila i o gubitku bebe.

- To je nesto najlepše što ja priželjkujem da mi se konačno i desi u životu, tako da sam se ja toj vesti radovala, ali ta radost nije dugo trajala, zato što se desio taj pobačaj i gde sam završila kod lekara. Najviše me je emotivno poremetilo, to nije mala stvar. Ne bih puno o tome da pričam, biće, bitno da sam zdrava, prava i da mogu da imam decu. Verovatno se i desilo sa razlogom, jer, pogledajte sta se sve desilo, zamislite još da sam bila i trudna, ja ne znam, neka bude kako Bog odluči - iskrena je ona.

Stanija se dotakla i porodice.

foto: Printscreen

- Meni je jedino predstavljalo kako ću ja da predstavim to što je on druge vere. Mislim da to uopšte nije prepreka, ali sam imala frku kako ću ja to mojima da kažem i kako će oni to da prihvate. Zajedno je prolazio sa mnom kroz sve to i kada ću i kako da kažem. Oni bi sve to prihvatili, ali kako sada gledaju na sve to i sta čitaju, ne znam, nisam razgovarala sa njima. Ovo je mene sve zateklo dok sam bila u Crnoj Gori i nisam im još uvek izašla na oči. Šta misli familija moja, ja to ništa ne znam, mogu samo da pretpostavljam - dodaje Stanija.

Dobrojevića je na pitanje ko joj je u teškim trenucima bio najveća podrška, otkrila da njena porodica takođe nije ništa znala o trudoći.

- On mi je bio najveća podrška u svemu tome. Ja sam i tu vest krila od porodice i čekala neki lepši trenutak i da prođe koji mesec. Desilo se, šta se desilo i čuli su samo ove tužne vesti - ističe starleta.

Stanija nam je otkrila i šta joj je pisao Asmin dok je bila u Amidžiju.

foto: Ata images

- Pisao mi je da se vidimo posle emisije, ima još neke stvari kod mene jer smo tek došli s puta. Ne znam, meni sad samo treba da sam sama, ako me voli i poštuje neka me pusti da budem sama, vreme će pokazati da li je ovo prava ljubav. Ovo je veliki test za nas i ovo me je sve mnogo pogodilo - rekla je ona, kompletan intervju pogledajte na vrhu teksta.

Podsetimo, Stanija je otkrila da je saslušala šta je imao da kaže, ali da je raskid usledio nakon što je videla poruke i shvatila da se Asmin sa bivšom dopisivao dok je bio i sa Stanijom u vezi.

- Videla sam prepiske, zbog toga sam ga i ostavila - rekla je Stanija, koja je skinula verenički prsten i prekinula veridbu.

Kurir/ Telegraf

