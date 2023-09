STANIJA UŽIVO ŠUTNULA OŽENJENOG DEČKA: Celom regionu pokazala da ne pati baš za Asminom, ali evo kako se PONAŠALA iza kamera FOTO

Starleta Stanija Dobrojević našla se u ljubavnom trouglu pošto ju je Aneli Ahmić, nova učesnica Elite, optužila da joj je preotela muža Asmina Durdža.

Starleta je Asmina, usled velikog pritiska i brojnih informacija od kojih nije znala šta je istina, a šta ne, na kraju ostavila. Ona je to potvrdila, kako je rekla, a presudni trenutak bio je taj kada je saznala da je navodno Aneli slao poruke dok je bio s njom u vezi.

Dobrojevićeva je gostovala kod Ognjena Amidžića, gde je otkrila sve o njenoj vezi sa Asminom, ako i raskidu. Pojavila se u uskoj beloj haljini, sa korsetom koji je isticao njene grudi i struk. Starleta je bila veoma pričljiva tokom emisije, kao da je nije mnogo pogodio raskid, ali čim su se kamere isključile, Dobrojevićeva je dohvalitla jedan od svoja dva telefona koja nije ispuštala iz ruku i veoma žučno razbovarala i mahala rukama.

- Ja nisam znala da postoji ta žena, uživali smo u Majamiju, verio me je, uživali u ljubavi, a onda smo došli na more. Meni su to veče stigle poruke, pozivi svi su me pitali o tome, a onda je on meni rekao da je to njegova bivša. Međutim to nije istina, ja nikome nisam nikome preotela muža, niti sam dete odvojila od oca. On je meni dao dokaze, on vodi računa o tom deteu, ali oni nikada nisu bili u braku, niti su se živeli zajedno. On je meni rekao da se to dete rodilo iz kraće veze, ona je preko mene došla u rijaliti. Ja sam njega danas ostavila, pričao je istinu o svemu, a danas je prvi put izašlo nešto gde se on pisao sa njom dok smo mi bili u Majamiju i to je bilo to - pričala je Stanija.

