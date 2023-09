BILO JE INTENZIVNO, LUDO I NEZABORAVNO! Kaja Ostojić otkrila kako je proslavila rođendan: Drugi su me naterali, OVO MI JE PRVI PUT

Pevačica Katarina Kaja Ostojić proslavila je svoj 39. rođendan, a tim povodom organizovala je žurku za svoje najmilije.

Ona je u gostovanju kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije otkrila više o tom velikom događaju.

- Oporavila sam se od rođendana. Bilo je vrlo intenzivno, ludo i nezaboravno. Prvi put sam nešto organizovala. Nisam čak ni punoletstvo slavila. Ovo mi je bila prva rođendanska žurka. Malo sam se stresirala nedeljama oko organizacije. Inicijalna kapisla je je bila to što sam ove godine završila svoju vikendicu, pa sam htela nešto sebi da organizujem. Mada više su me drugi naterali na to - rekla je Kaja i dodala:

02:39 BILO JE INTENZIVNO I LUDO! Kaja Ostojić otkrila kako je proslavila svoj rođendan: Drugi su me naterali, OVO MI JE PRVI PUT

- Zahvaljujući mojoj prijateljici iz dekoracije Kalina, to je ispalo više nego prelepo. Sve je bilo u ljubičastoj boji lavande, to je moja omiljena boja.

