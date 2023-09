"NIJE BILA TU KAD MI JE BILO NAJPOTREBNIJE" Kuma zaplakala zbog Ane, Đedović priznao šta je Ćurčićeva TRAŽILA OD NJEGA! ŠOK!

Milena Kačavenda danima iznosi nepoznate detalje odnosa sa Anom Ćurčić i objašnjava koliko je bila izdana od strane prijateljice sa kojom se družila 30 godina.

foto: Kurir

- Kumo, zašto tvoj bivši muž nije želeo Anu u tvom okruženju? - glasilo je pitanje.

- On je mnogo puta izdan i ima ogromno iskustvo. Nije je simpatisao prvo jer je ostavila muža i ostavila decu tamo, on to nikada nije pregurao. zvezdana je isto dobro poznavao i znao je da je varala sa njim muža. On je branio svoje prijatelje kada su grešili kao i ja svoje. Nije brinuo da će uticati na mene jer zna ko sam. Čak mi je i moj brat, kada sam saznala sve, rekao da je moj muž za to znao. Kada Ana uđe u kući on izađe - rekla je Milena.

foto: Printscreen

- Da li ti se Ana našla kada ti je bilo najteže? - bilo je još jedno od pitanja.

- Nikada, niti sam joj zamerala jer sam jaka žena i nije bilo potrebe. Toliko je retko u mom životu da me je neko pitao kako sam. Nisam ni razmišljala o tome jer kada sam saterana u ćošak spustim u nižu brzinu. Pino puta sam i ja grešila ali ovoga puta sam ispravna. Ovo su ozbiljnji udarci ispod pojasa. Nisam očekivala da mi poželi srećan put a ja da sam znala da je kocka tu ja bih bila uz nju. A ti čekaš moj ulazak sa snimcima i slikama da me uništiš. Ja nikoga tužiti neću, šta god da ona radi napolju. Ja nikoga nisam ni prevarila ni izdala a za pravdu za koju se borim, izboriću se sama - rekla je Milena.

foto: Printscreen

- Ovo su odvratne stvari, pogotovo kada sa nekim provedeš skoro 3 decenije. Siguran sam da postoje ljudi koji su tu za sve a njih niko ne pita kako su. Ja sam zbog stvari koje sam znao o Ani bio vrlo besan jer su me ljudi ubeđivali u suprotno. Neko se šminka i drži lajvove o prevari. Najjezivije mi je bilo što sam ja u pozivu sa Aninom prijateljicom dobio informaciju da ona želi da imamo dogovor gde ću ja "peckati" Milenu unutra a ona će grmeti napolju - rekao je Đedović.

