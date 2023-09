DARKU LAZIĆU IPAK NIJE PONIŠTENA VOZAČKA DOZVOLA?! Otkriveno kako je dobio NOVU ispravu: Evo šta se krije iza svega

Pevač Darko Lazić nedavno je imao saobraćajnu nezgodu u Beogradu.

Darko je bio je za volanom automobila marke "BMW" iako ima zabranu vožnje do februra naredne godine, a policajcima na uviđaju dao je češku vozačku dozvolu, jer mu je srpska oduzeta.

Lazić je naleteo na kombi i tom prilikom je napravljena manja materijalna šteta, a povređenih nije bilo.

foto: Printscreen

U emisiji "Ami G šou", pevač je otkrio odakle mu češka vozačka dozvola, kao i kolika mu kazna sledi zbog ove nezgode.

- Ja sam izgubio dozvolu 201o-2011 godine, tj. oduzeta mi je i iz tog razloga sam otišao u Češku, tamo sam otvorio firmu i nisam hteo da budem neispravan. Tamo sam polagao u autoškoli, da bih mogao da vozim, da me više niko ne bi maltretirao i da ne bih kršio zakon. Na kraju se ispostavi to da sam imao i češku i srpsku dozvolu, ali da mi je srpska oduzeta, ali da nije bila poništena. Tu je ispao nesporazum, ja imam češku vozačku dozvolu, dobio sam zabranu, ne mogu da vozim godinu dana i to ću da ispoštujem. Vozi me Kaća, nažalost - otkrio je pevač u emisiji, a zatim istakao da je svestan da je loš primer mladima i zamolio ih da se ne ugledaju na njega.

foto: Petar Aleksić

- Ja sam osoba koja je dosta grešaka napravila i koja je loš primer mladima. Ja sam uvek govorio, nemojte da se ugledate na Darka Lazića. To je moj život, moja stvar. Nikad to više neću uraditi, naravno, ali ne treba ljudi da se ugledaju na mene, nisam ispravan, nisam poštovao zakon, ali dosta je bilo. Sad krećemo ispočetka - rekao je Darko.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

00:28 Darko Lazić samo suvozač