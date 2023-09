EVO ZAŠTO SE IVAN MARINKOVIĆ NIJE OŽENIO JELENOM I U CRKVI! Pominje se Goca Tržan i njihov brak: Nisam dobio blagoslov

Ivan Marinković se oženio! Bivši muž Goce Tržan izgovorio je sudbonosno ,da" Jeleni Ilić, i to na petogodišnjicu njihove veze u opštini Stari grad.

foto: Petar Aleksić, Printscreen

- Izabrali smo petak, 15. septembar, za venčanje jer nam je baš tada godišnjica veze. Presrećan sam, kao i Jelena, ispunili smo zajedničku želju da se venčamo i postanemo zvanično muž i žena. U opštini smo bili samo sa kumovima, ali zato za dva dana pravimo gala proslavu u jednom restoranu za tridesetak najbližih prijatelja i rođaka. Crkveni brak planiramo, ali za nekih mesec dana, jer još nisam dobio blagoslov, kao ni papir o razvodu od Goce. Želimo da to bude u crkvi u Leskovcu, gde je Jelena krštena - rekao je Marinković, koji sa svojom ženom ne planira medeni mesec, već razmišlja o preseljenju iz Beograda u njen rodni grad.

- Jelena i ja živimo u stanu moje majke, renovirali smo ga, još je ostalo nešto oko krova da se sredi i onda će sve biti onako kako smo želeli. Trenutno čekam angažman na jednoj televiziji, a ako do Nove godine ne bude ništa od toga, možda tu nekretninu zamenim nekom drugom i otputujem u Leskovac. Jelenini tamo žive, ona ima svoj stan i neke nekretnine koje treba da se srede, pa možda tamo započnemo neki posao. U Beogradu je jako teško uspeti u poslu, dok je Leskovac modernizovan i ima puno prostora za napredak - kaže Ivan, koji se nada da će sa Jelenom uskoro dobiti dete, koje će njoj biti prvo, a njemu treće.

foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić, Printscreen Youtube

- Beba će biti kruna naše dugogodišnje veze. Za početak bi nam i jedno bilo dovoljno, ali daće Bog da ih bude i više. Jelena je lepo prihvatila I malog Željka, ali nažalost, ja od njegovog rođendana u julu nisam u kontaktu ni sa njim ni sa porodicom Kulić. Još uvek nisam pokrenuo postupak za starateljstvo nad sinom, trenutno sam na nultoj tački... Ispada da je sve što sam do sada uradio u komunikaciji sa detetom bilo uzalud. Više ni sa Sinišom Kulićem nemam kontakt, jer u toj porodici niko nema zdravog razuma. Jedina opcija mi je da odem u Niš i zakucam im na vrata i vidim kako će da reaguju, a to će se uskoro desiti - kaže Marinković i objašnjava kako vidi Miljanino učešće u ,,Eliti", ali i da li on planira da uđe:

- Za mene je Miljana dvorska luda koja ne razmišlja o svojim posledicama. Kulićima je rijaliti najbitniji u životu zbog novca, a kako će da funkcionišu i žive kada se jednoga dana sve to završi i ukine, mislim da ne znaju ni oni sami. Za razliku od njih, ja nikada ne bih ušao s porodicom. Sada imam drugačije prioritete.

