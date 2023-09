PEVAČI OGROMNE PARE ULAŽU U KAFANE! Oni su se pokazali kao sjajni ugostitelji, a evo kome je sve PUKAO BIZNIS!

Brojni pripadnici estrade obogatili su se od javnih poslova po kojima su se proslavili, ali većina njih odlučila je da svoj novac uloži u biznise različitih namena koji im donose dodatne prihode i osiguravaju ih ukoliko dođe do nemilih događaja i njihovo primarno zanimanje postane ugroženo.

Poznati za sebe vole da kažu da su u šou-biznisu, a kao drugu granu zanimanja neretko biraju ugostiteljske objekte koje otvaraju širom regiona. Dok se neki hvale svojim privatnim biznisima, drugi ne grade ugostiteljsku karijeru na račun svog imena.

Ugostiteljstvo je drugo zanimanje pevačice Zorice Marković koja je otvorila i zatvorila mnogo kafana. Poznata kao pravi kafedžija, ona je uvek zadužena za dobru atmosferu, posebno kada je u pitanju živa svirka.

Kako bi mogla da nastupa kada želi i pravi žurke po njenom ukusu odlučila je da otvori kafanu u kojoj su pevali brojni pevači.

Sloba Radanović zajedno sa svojim menadžerom i kumom Goranom Lečićem Lekom udružio je snage i otvorio lokal na Adi Huji gde tokom dana gosti mogu da uživaju u specijalitetima i lepom ambijentu, dok uveče često organizuje svirke na kojima gostuju njegove kolege.

Najpoznatiji ugostitelj na estradi Era Ojdanić je nedavno proširio posao. Nekoliko kilometara od svog motela, pevač je otvorio i kafanu, koju on naziva rabadžijskom, jer je na Ibarskoj magistrali.

Kao iskusnom vuku sa nepogrešivim osećajem za dobar posao, ugostiteljski biznis mu cveta. Njegova kafana je neprekidno puna.

Neda Ukraden bila je vlasnica kafića i restorana u Sarajevu, a kasnije je isti posao razvila i u Beogradu. Od kada je postala baka ona svaki trenutak koristi za druženje sa unucima, a skladu sa tim rešila je da otvori igraonicu na Banovom brdu, gde će njene unuke moći da se uživaju, ali i druga deca koja budu posetila igraonicu. Pevačica je mislila i na dame, za koje je otvorila centar za ulepšavanje, u sklopu igraonice.

Pop pevač, Saša Kovačević pre nekoliko godina otvorio je svoj restoran u jednom elitnom novobeogradskom naselju. Kovačevićev restoran izazvao je samo pozitivne reakcije kako na moderan ambijent, tako i na dobar izbor hrane i pića u kojima uživaju gosti.

Lepa Brena jedna je od najvećih domaćih zvezda, ali i uspešna žena kada je biznis u pitanju. Doskorašnja vlasnica gigantske muzičke produkcije, Lepa Brena davne 1993. otvorila je mali kiosk brze hrane u Novom Sadu, u kojem se mahom prodaju pljeskavice.

Pored toga, ona zajedno sa suprugom Bobom Živojinovićem poseduje i laundž bar (kafić i restoran) na Zlatiboru, a ranije su bili uvoznici jednog poznatog energetskog pića, kao i automobila jednog američkog proizvođača.

Filip Živojinović zajedno sa suprugom Aleksandrom vlasnik je restorana na Dedinju.

Vlasnica najvećih grudi na estradi Jana Todorović sa suprugom Ivanom vlasnica je i restorana u Beogradu u kojem su mnoge estradne zvezde slavile svoje rođendane, međutim usled porodične tragedije biznis je trenutno zatvoren.

– Još uvek nismo odustali od restorana, pod zakupom je i dalje. Otvorili smo ga u najgore vreme, baš kada su proglasili policijski čas. Mnogo smo u njega uložili. Desila se porodična tragedija, moj sestrić koji je vodio restoran je preminuo, a ja sada nemam snage da se bavim time – objasnila je Jana, ističući da bol za preminulim sestrićem ne prolazi.

Haris Džinović je nekoliko godina bio vlasnik kafane u Parizu. Prijatelj i on otvorili su restoran, jer im se smučilo da ih izbacuju posle fajronta.

Zaključili su da nema boljeg rešenja od otvaranja sopstvene kafane u kojoj nema fajronta! Ali, kafana Harisa Džinovića, u kojoj je pevač sa prijateljima lumpovao do zore, nije dugo opstala.

Verica Šerifović je godinama sa suprugom, muzičarem Rajkom Šerifovićem, držala kafanu u Kragujevcu. Njihov restoran je bio poznat kao mesto gde se odlično jede i sluša dobra muzika. Svojevremeno je Verica imala i svoju poslastičarnicu koja je uprkos kvalitetu zatvorena usled krize.

– Poskupljenje utiče na sve, pa sam svoju poslastičarnicu zatvorila. Za vreme korone smo svi osetili krizu što se tiče tih malih preduzeća, pa je to, naravno, sačekalo i mene. Jednostavno se nije više isplatilo da se to drži. Nisam ja jedina, šta je, tu je – izjavila je tada pevačica.

Marija Šerifović važi za jednu od najboljih pevačica u regionu, ali pokazala se kao loš biznismen. Ona je prvo uložila novac u kafić na Novom Beogradu blizu naselju gde inače živi, pokušala je i sa diskotekom u Beču, ali su se njeni poslovi neslavno završili. A, onda je odlučila da se ipak posveti onome u čemu je najbolja- pevanju.

Branka Sovrlić i njen suprug Sadik Pašić Paja vlasnici su nekoliko ugostiteljskih objekata u Sarajevu, a najpoznatiji je svakako kafana s bosanskim specijalitetima.

U vreme najveće popularnosti, voditelj Zoran Pejić Peja i njegova tadašnja supruga, pevačica Zlata Petrović, otvorili su kiosk brze hrane u Beogradu.

Lepo je radio godinu, dve, ali kako se brak voditelja i pevačice ljuljao, tako je i posao u lokalu slabio. Posle razvoda, lokal je pripao Peji.

Iako je u renoviranje jednog noćnog kluba u blizini Kalemegdana Ana Nikolić uložila 30.000 evra, ispostavilo se da je ovo bila loša investicija, pa je pevačica stavila katanac na vrata.

Pevač, Šaban Šaulić je otvorio kafić sa svojom suprugom, a njegova ćerka Ilda Šaulic nastavila je da vodi posao.

Gordana Stojićević godinama sa suprugom uspešno vodi restoran. Korist je višestruka – ne mora da kuva u svom domu, lepo zarađuje, a ima gde i da peva, na čemu joj zavide mnoge koleginice. Redovni gosti u Gocinom lokalu su estradnjaci.

Lepa Lukić je kafanu otvorila pre mnogo godina. Celog života je Lepa bežala od bilo kakvog privatnog posla koji bi joj oduzimao vreme i energiju. Kako sama kaže, ne zanima je ništa što nema veze sa muzikom. Ali, pošto su njen bratanac i njegova žena ostali bez posla, htela je da im pomogne i obezbedi im posao.

Halid Muslimović ima hotel koji uspešno radi već decenijama, a u svom vlasništvu ima i restoran gde često nastupa.

I Halid Bešlić vlasnik je motela, kao i pumpe koju je nedavno izdao. Bešlić priznaje da je puno bolji pevač nego ugostitelj, ali da i dalje drži motel, jer uvek može smestiti brojne prijatelje i rodbinu kada mu dolaze u Sarajevo.

Zvezda Granda Milan Dinčić Dinča svojevremeno je držao restoran brze hrane. Poznat je kao dobar zabavljač, hteo je i da se oproba u ulozi roštiljdžije, a nakon ovog biznisa nedavno je sa suprugom otvorio vrtić što ga pored pevanja ispunjava.

Pobednica druge sezone "Zvezda Granda" Milica Todorović odlučila je da okuša sreću u preduzetničkom biznisu. Naime, pevačica je na Novom Beogradu otvorila fast food, ali saradnja sa sestrom i zetom nije potrajala.

Hanka Paldum u centru Sarajeva ima buregdžinicu..

Ni restorani u inostranstvu koje drže srpske poznate face nisu retkost. Rade Lacković sa suprugom Mirom u Ofenbahu ima restoran koji je prilično veliki i dobro posećen, dok je Đani ima udeo u jednom lokalu u Beču.

– Oduvek sam želeo da otvorim restoran i već nekoliko meseci sam u potpunoj tajnosti sve pripremao. Sada je sve gotovo i počeli smo da radimo. Priča je ozbiljna i jedva čekam da ugostim sve kolege koji dolaze u Beč – pričao je folker kome je ubrzo nakon cvetanja biznisa uhapšen partner.

– Tačno je da smo Barnić i ja vlasnici restorana. Jako mi je žao što se sve to desilo. On jeste moj veliki prijatelj, kao i njegova porodica. Ja se ne pravim lud, ništa nisam pogrešno uradio u životu da bih imao čega da se stidim ili da se pravdam. Svojih prijatelja se ne stidim niti ulazim u to ko se čime bavi. Prema meni je porodica Barnić savršena, obožavam ih, divni su ljudi, ne postoji čovek iz Srbije koga nisu dočekali, pomogli ispoštovali – rekao je Đani.

I Goran Vukošić ponosni je vlasnik jednog ugostiteljskog objekta u Beogradu. Kao što ne voli da se previše eksponira na estradi, tako ne voli da se hvali ni uspehom na privatnom plan.

Iako mnoge gazde svoje poslove prepuštaju menadžerima, Goran voli da je u toku sa svim dešavanjima zbog čega veliki deo svog vremena provodi upravo tamo.

