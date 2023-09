LIDIJA VUKIĆEVIĆ SE DECENIJAMA NE MENJA! Mnogima od njenog izgleda zastaje dah, a ovo je njena tajna savršene linije!

Glumicu Lidiju Vukićević (60) publika je zavolela u ulozi Violete Popadić u seriji „Bolji život“, koja joj je obeležila život, ali i karijeru.

Ona je tada privlačila i veliku pažnju svojim izgledom, a mnogima se čini kao da Lidija ne stari, te da je ista od emitovanja serije, pa sve do danas.

Kaže da ne drži dijetu, ali ima nekoliko trikova koji joj pomažu u odravanju vitke figure.

I dalje veoma vredno radi i mnogo je angažovana, te trči sa jedne predstave na drugu i to je između ostalog zaslužno za njenu dobru liniju.

Svoju kožu održava tako što na spavanje nikada ne ide bez kreme za lice i telo, a kako kaže, u slobodno vreme od šminke koristi samo puder, karmin i rumenilo.

Što se tiče održavanja besprekorne figure, na kojoj bi joj pozavidele i mnoge mlađe koleginice, Lidija je nekoliko puta isticala da u teretanu ne ide, ali da vežbe kod kuće predstavljaju njenu svakodnevicu već 15 godina.

- Postoji nešto što ja radim duže od 15 godina, a to su vežbe u parteru. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. Ne mogu da podnesem grč na licu i telu, zato vežbe ne radim dugo. Kada meni dođe u bilo koje doba dana, ja to sve uradim – rekla je jednom za Gloriju.

Što se tiče ishrane, Lidija priznaje da se uvek hranila zdravo i da nikad ništa nije jela na silu, zato što je zdravo, već isključivo osluškuje svoj organizam i time se vodi. Iz ishrane je izbacila gluten, meso i slatkiše, a jedini kolač kojem ne može da odoli jeste – koh.

