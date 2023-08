ESTRADA TROŠI BASNOSLOVNE CIFRE U CRNOJ GORI! Brena plovi jahtom, Prija samo na jedno dnevno troši 500 €, a Lidija se baškari OVDE

Mnoge poznate dame ne žale novac kako bi se dobro provele tokom leta, posebno jer su vežbale, pa da pokažu izvajano telo. Za odmor su izabrale Crnogorsko primorje i nisu žalile ni centa.

foto: Shutterstock

Za noć potroši i hiljadu evra

Kaća Grujić nije trošila novac kada je reč o smeštaju s obzirom na to da ima porodičnu kuću u Budvi, ali joj je zato dosta para otišlo na ležaljke, hranu i piće.

- Kaća je neko ko je galantan, pa za noć zna da potroši i do hiljadu evra. Kako radi, to joj ne predstavlja problem, a posebno ako je veće društvo- kaže naš izvor.

foto: Kurir

Za razliku od mnogih, Lepa Brena sa Bobom uživa na skupocenoj jahti, koja se procenjuje na oko šest miliona evra. Folk diva se sunča, pije šampanjac, ali i jede voće kako bi se osvežila. Njoj je ugođaj na svom plovilu najlepši, pa godinama unazad tako provodi leto u Crnoj Gori, menjajući gradove i uživajući na otvorenom moru.

Vesna i Đole iskeširali 10 hiljada

Vesna i Đole Đogani već desetak dana provode u luksuznom budvanskom hotelu, a samo za smeštaj su izdvojili oko šest, sedam hiljada evra.

- A još na to dodajte hranu, ispod 10 hiljada neće proći ovo leto. Videla sam da svako jutro oboje vežbaju. Vesna ima telo za medalju. Svaka joj čast - kaže devojka koja živi blizu hotela gde su Đoganijevi smešteni.

foto: Kurir

Lidiju obasipaju poklonima

Glumica Lidija Vukićević boravi u Dobroti, a ona je za nekoliko dana u Boki Kotorskoj izdvojila poprilično veliku svotu novca.

- Čula sam da tu gde je smeštena cena po danu bude i 200 evra, pa ako je desetak dana, eto može da je ispadne 2.000 evra. Lidija je uvek raspoložena i vedra žena. Lafica. Stalno se smeje. Samo njen smeh čujemo u kraju. S njom je bio i neki dečko, ali i koleginica Jelica Sretenović - kaže meštanka u ovom mestu i dodaje:

- Obasipaju je poklonima sa svih strana. Gde god se pojavi stižu joj darovi. Šalju joj pića, voćne aranžmane, cveća. Ona je ovde kao kraljica.

foto: Petar Aleksić

Prija samo za plažni krevet dala 500 evra

Aleksandra Prijović je smeštena u jednom luksuznom hotelu sa suprugom Filipom, sinom Aleksandrom i mamom Borkom. Naša ekipa je zatekla Aleksandru na jednoj skrivenoj plaži.

- Do plaže gde je ona boravila teško je doći. Samo plažni krevet košta 400 evra, plus ležaljka pored 150, uz sve to što su jele i popile, sigurno su otišle “lakše” za 1000 evra- kaže naš izvor sa lica mesta.

foto: Kurir

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:13:49 SCENIRANJE 02.07.2023. RADA MANOJLOVIC