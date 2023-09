TEODORA DŽEHVEROVIĆ PROGOVORILA O VEZI SA KOŠARKAŠEM: Ja sam odavno rekla... Pevačica spomenula i hejtere: To sam što sam

Teodora Džehverović pojavila se na večerašnjoj premijeri filma Stefana Đurića Raste.

Ona je na samom početku razgovora sa okupljenim medijskim ekipama, otkrila da bi i ona volela da snimi film, ali i da glumi u seriji:

foto: Stefan Stojanović MONDO

- Volela bih da snimim, glumila bih i u seriji. Ne govorim sada o mom biografskom filmu. Bila bi to neka drama, a sigurna sam da bi pored mene bio neki dobar frajer.

Poslednjih se meseci naširoko spekuliše da je Džehverovićeva u vezi sa košarkašem Maticom Rebecom, a pevačica se sada osvrnula i na ove navode:

- Ja sam odavno rekla da o svom privatnom životu neću da pričam, pa se to neće desiti ni večeras.

foto: Stefan Stojanović MONDO

Snimci sa Teodorinih nastupa svakodnevno bivaju viralni i izazivaju oprečna mišljenja, na koja se, kako je rekla, ne osvrće.

- Svakodnevno nailazim na svašta kada sam u ja u pitanju. Nemam Tviter, ne znam šta se piše. To sam-što sam, ili me volite ili me mrzite. Nemam osećaj da treba nekome da se dokazujem .

