"DOVELO ME DO STANJA SEPSE" Maji Berović se 20 dana BORILI ZA ŽIVOT! Pevačica otkrila agoniju kroz koju je prošla posle porođaja

Maja Berović privatan život drži dalje od očiju javnosti, a sada je pričala o ozbiljnom zdravstvenom problemu zbog kog je, kako kaže, mogla da ostane bez noge.

Maja je ispričala kako su se 20 dana borili za njen život i da je imala pet operacija.

foto: ATA images

- Nikad nisam bila osoba koja je preterano svoj privatan život i privatne probleme iznosila u javnost. Moji fanovi su pomislili da sam se umorila od muzike. Ja sam imala ozbiljan problem i mislila sam da možda mmorati da odustanem od muzike jer se to od bezazlene stvari pretvorilo u noćnu moru - rekala je Maja na početku i nastavila.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam imala jednu malu ranu na nozi koja se kroz jedan kraći period inficirala i dovela me u stanje sepse i bukvalno su se 20 dana borili za moju nogu i za život na kraju krajeva. To je bilo od bakterije koja je napravila haos meni u nozi, ja sam jako posle porođaja bila anemična i imala sam velike probleme sa anemijom, moj organizam nije mogao da se izbori sa tim, Ja sam na kraju završila sa 5 operacija u roku od 20 dana. Uspeli su da spasu nogu, naavno da se sada mogu nasmejati na tu temu. Ja sam to na kraju krajeva ispričala jer mi zanemarujemo sitnice, ali to ne treba da se radi. Od male stvari može da se napravi ozbiljan problem, iz tog ugla sam mislila da nema izlaza. Razmšljala sam o tome da li ću uopšte imati nogu, sada imam samo 27 centimetara ožiljka na nozi - rekla je pevačica u emisiji "Amidži šou".

Kurir.rs

Bonus video:

00:45 Maja Berović proslavila 1. rođendan sinu