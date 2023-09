Samo dan nakon što je vest da je u avgustu na primorju glumicu Mariju Karan verio Marko Gvozdenović, sin crnogorskog političara Branimira Gvozdenovića, desio se obrt.

Marko je u izjavi za medije demantovao ove navode.

- Ova informacija nije tačna. Nemam apsolutno nikakve veze s Marijom Karan. Nejasno je zašto to neko plasira. To su iz nepoznatog razloga zlonamerne i netačne informacije. Ja nemam nikakvu komunikaciju sa osobom sa kojom me povezuju - rekao je Gvozdenović.

