ANA DRŽALA UKRAJINKU ZAKLJUČANU U STANU: Jeziva ispovest radnice iz Ćurčićkinog kozmetičkog salona "Trebalo je da budem plaćena"

Sinoć se u Belu kuću uselila atraktivna plavuša Dragana Jeremić, koja je svojevremeno radila u salonu Ane Ćurčić. Pre nego što je ušla u "Elitu", Dragana je otkrila kakvih je problema imala sa Anom.

foto: Printscreen

- Bio je dogovor da imamo jedno radno vreme, pa je zamolila mene i koleginicu da popunimo i drugu smenu, prihvatile smo sa ljudske strane. To je trebalo da traje dve nedelje, to je prošlo, ja sam htela da odem da vidim sina, jer sam ja iz Jagodine rodom. Podvukla sam crtu, rekla sam joj da odlazim, da zna, da sam podvukla crtu, gde je ona klimnula glavom, skapirala sam da je čula i razumela. Međutim, sutradan je neko zvao da zakaže popodne, neki tretman, ja sam rekla da nisam tu u tom vremenu, ona se naljutila na mene, počela da viče, kako sam smela da je ne pitam, ja nju nisam pitala, a dogovor je bio da radim jednu smenu, ali sam radila dve smene. Trebalo je da budem plaćena za te dve smene što sam radila, ali nisam. Dala mi je neki novac, isplatila me je kao da sam radila samo jednu smenu, a ne dve - ispričala je Dragana Jeremić pred ulazak u "Elitu".

foto: Printscreen

Ovo nije prva priča radnica iz salona Ane Ćurčić koja je šokirala javnost. Naime, Aleksandar Anđelić, koji je prošle nedelje napustio "Elitu", u studiju je po izlasku šokirao voditeljku Dušicu Jakovljević.

- Nikoli Bukiliću sam rekao nešto u vezi Ane Ćurčić, ali ne bih ni sad govorio detalje. Znam neke detalje koje ne bi išle ni Ani, a možda ni Mileni na ruku. Igrom slučaja, moja bivša devojka, zbog koje sam ja ušao ovde, ona je prva radnica koja je radila kod Ane Ćurčić u salonu, znam šta joj se poveravala. Ja nisam želeo tu da se petljam, da pričam. Baš sam pričao sa Bukilićem, rekao je da je trebalo odmah da kažem. Rekao sam deo njemu. Ona se generalno poveravala njoj, pričala u kom je stanju bila dok je Zvezdan bio u zatvoru, da je dobijala pozive od bivših momaka. Da je ta neka devojka, koja je devojka od Zvezdanovog druga, sa kojim su zajedno "pali" u Švajcarskoj, da je ona držala nju u stanu svom kod nje kući. Ana nju. Ta devojka je Ukrajinka, pa je htela da se vrati za svoju zemlju, oni nisu dali dok se ne završi taj slučaj i trista nekih stvari. Možda nije trebalo to da iznesem sad - ispričao je Aleksandar tada i šokirao Dušicu.

Kurir.rs/Republika

