"ŠTA ĆE MI NEKA TUPAVA?!" Katarina progovorila o Darku Laziću, otkrila njegovu drugu stranu, pevač se postideo i ODBRUSIO!

Darko Lazić nedavno se oženio novom izabranicom prelepom Katarinom Lazić, a sada je ona otkrila čime ju je folker osvojio.

- Ljudi ne znaju koliko je on pažljiv, koliko on u stvari svojim bližnjima pruža ljubavi, pažnje, svega... Ja sam njemu rekla ''Ti mnogo više pružaš drugima nego što tebi drugi pružaju i zato sam ja tu da to ispravim... ja ću da te razmazim i mislim da sam uspela u tome''. On je to zaslužio, rekla je ona pa dodala:

- Mislim da je previše dobar prema svima, a smatram da treba da bude oštriji prema nekim ljudima. Što se tiče mana, on ne voli neku organizaciju i disciplinu, a ja sam sušta suprotnost, pa se onda nađemo na pola puta, rekla je Katarina.

Na ovu priču se nadovezao i sam Darko i prokomentarisao Katarinu:

- Ja sam to i tražio... pravu, odvažnu, samouverenu ženu. Šta će mi neka tupava!? Da je gledam samo da bude lepa...šta, rekao je Darko.

