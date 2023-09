"ONA JE BILA MOJ IZBOR I ZA TO KRIVIM SEBE" Oglasio se Zola nakon svađe Miljane i Bebice: Nema potrebe da jedva čeka da me vidi!

Nenad Macanović Bebica i Miljana Kulić danima unazad provociraju i iznose prljav veš na račun jedno drugog. Tokom rasprave se često pominje i ime Lazara Čolića Zole koji je tokom emisije uputio poruku Bebici, a sada se i javno oglasio.

foto: Printscreen/Zadruga

Naime, Miljana i Bebica dotakli su se teme o krađi struje, kada se oglasio i Lazar Čolić Zola, nakon čega je Miljana Kulić zaplakala u emisiji, međutim, Zola je sada otkrio da se Kulićeva uzalud nada da će on stati na njenu stranu i zaštiti je.

- Pa iskreno s' obzirom da još uvek nisam zdravstveno 100 odsto dobro, pratim ih zaista mnogo i jako su mi zanimljivi učesnici "Elite" i mnogo mi brutalno izgleda projekat, a konkretno situacija između Miljane i Bebice mi je onako realno bolesna i u mnogim situacijama prepoznajem neke stvari koje su se meni dešavale i tek sad vidim koliko je to zapravo bolesno kad je odnos između dve osobe toksičan. Nemam nameru da im se mešam u odnos niti da stajem na bilo čiju stranu, ali sam siguran da je Bebica čovek koji je od samog početka imao u glavi viši cilj i gledaoci imaju priliku sve to da vide - rekao nam je Zola i dodao:

foto: Petar Aleksić

- Nju zaista neću komentarisati, jer ne želim ništa o njoj ni lepo ni ružno da pričam jer kako god ipak sam sa njom proveo dugo vremena iako je bilo mnogo bolesno i ludo, ali ipak je to bio moj život i nikada neću bežati od nekih stvari i priznati neke svoje greške. Bebica nema potrebu da jedva čeka da me vidi jer ja nisam neko ko ima nameru njemu da pomaže da se otarasi bilo koga jer on je čovek koji mi je uvredio najstrašnije porodicu i to mu ne mogu zaboraviti. Znam da će mnogi reći: "I ona ti je gore stvari radila", slažem se, jeste, ali ona je bila moj izbor i za to sam sebe krivim, a ne nju - zaključio je Zola.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

03:45 Lazar Čolić Zola