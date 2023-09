MIRKA VASILJEVIĆ O ULOZI U SERIJI LJUBAV NAVIKA I PANIKA: Priznala zašto više ne jede sendviče i otkrila ŠOK detalje sa snimanja

Mirka Vasiljević, koja je sa samo 15 godina u seriji "Ljubav, navika, panika" (2005) igrala sa Sekom Sablić (Vera) i Nikolom Simićem (Mića) je svojevremeno ispričala sve o odnosu sa njima, kao i kako je provodila dane na setu.

- Svaki put kada bih počela da glumim i mlataram rukama, on bi me vaspitno šljepnuo preko dlanova i rekao: "Ne glumi rukama, već glavom". To je jedan od značajnijih saveta koje sam usvojila - priča Mirka i objašnjava šta joj je reditelj Šuljagić rekao kada joj je ponudio ulogu:

- Pitao me je da li smatram da mogu da iznesem Janjin lik s obzirom na to da sam bila veoma mlada i neiskusna, jer sam pre toga glumila samo u filmu "Mi nismo anđeli 2". Rekao mi je da se ne prihvatam posla ako mislim da ne mogu, jer ako ne odglumim dobro, mogu da upropastim i Seku i Nikolu. Kao iz topa sam rekla: "Mogu"! Tako je sve počelo.

Mirka ističe da zbog te serije godinama ne jede sendviče.

- Sada kad vidim sendviče, odmah me asociraju na seriju jer su nam ih stalno donosili tokom snimanja. Smučili su mi se i od tada ih više ne jedem - priznaje glumica.

Vasiljevićeva kaže da je često na setu učila zajedno sa svojom televizijskom sestrom Marijom Karan, koja je u to vreme bila na trećoj godini Fakulteta dramskih umetnosti.

- Sećam se da je jednom spremala ispit iz dikcije i da je na snimanje donela skripte iz kojih je učila. Sedela sam zajedno s njom i iščitavala tekst i tako sam usavršavala svoju glumu i govor - završava priču Mirka za Informer.

