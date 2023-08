"U BEOGRADU MI JE LUKSUZ DA ODEM NA FILM" Mirka Vasiljević otkrila sve o životu i koliko joj nedostaje suprug: Željni smo njega

Mirka Vasiljević još kao tinejdžerka je stekla veliku popularnost i od tada su se uloge ređale. Od glume se, kako kaže, nije umorila ali priznaje da nije lako uskladiti posao, snimanja i četvoro dece.

- Kao mala sam počela i bila dečiji voditelj. Tada sam se u pozitivnom smislu “zarazila“ ovim poslom, kamerom i svime što postoji na kameri i što se snima. Odazovem se pozivima za festivale jer mogu da vidim kolege, neke sa kojima sam dosta vremena provodila - kaže Mirka, koja u prestonici ima malo vremena za privatne stvari.

foto: Kurir televizija

- U Beogradu mi je luksuz ako oko osam ili devet sati uveče imam vremena da pogledam film sa društvom ili kući zbog obaveza, tako da kada može da se spoji lepo i korisno prihvatim. Što se tiče glume i glumačkog posla ne tražim odmor.

Trenutno je kod većine majki, pa i kod glumice, koja je majka četvoro dece, osmeh na licu zbog školskog letnjeg raspusta.

- Obožavam raspust, koliko god da kažem klincima da se više radujem raspustu od njih, a deluje nestvarno, to je apsolutno tako. Zato što nema gledanja na sat, da li su krenuli, vratili se, koji je dan, kontrolni, iznenadna ispitivanja, jel treba da se popravlja ocena, nemam te muke i brige. Možemo da radimo šta i kako nam se radi- kaže Vasiljevićeva.

Pitanje koje Mirka i Vujadin već godinama dobijaju jeste kada će se venčati.

foto: Zorana Jevtić

- Svako malo me pita Vujadin, uvek mu kažem: “vrlo rado, hoću, ali ti toliko malo vremena imaš od svog posla, to je svega dva puta godišnje po desetak dana. Mi smo svi željni tebe, našeg vremena, da radimo šta nam se radi i kako nam se radi“. To iskoristimo da otputujemo negde. Radeći emisiju “Svadba iz mog kraja“ uvidela sam koliko za svadbu ima priprema. Dosta prijatelja imamo u Beogradu, familije su se proširile, u inostranstvu imamo prijatelje te je broj zvanica porastao i baš bi trebala da bude ozbiljna organizacija. Uvek kažem, “hajde da otputujemo, do godine, do godine će svadba“ i tako već četrnaest godina. Pošto je Vujadin muškarac kod njega je lakše jer on ne razmišlja o dekoraciji. A ja moram i o liniji i da li sam naspavana - iskrena je glumica.

Mirka smatra da u svakoj porodici mora da se zna ko je stariji.

- Nekada sam ja stroži policajac, nekada Vujadin, tu treba držati zlatnu sredinu. Treba biti prijatelj sa decom da nemaju stegu, strah, da imaju poverenje, a opet da se znaju granice ko je dete a ko roditelj - iskrena je bila glumica.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Ne stižem da pratim novine i portale jer sam imala dosta obaveza, spojila sam i radno i paradno. Kad god imam vremena popijem kafu sa prijateljima, šetam, pišem. Prijatelji mi pošalju link ili slikaju objave, naravno da mi je drago kada bilo šta pozitivno izađe o meni- kaže ona, ali se ne buni kada je kritikovana u medijima:

- Kada je manje lepo, kažem dobro, svakog čuda tri dana dosta, proći će.

Deca u kamp, ja na festival pa da se svi odmorimo

Mirka kaže da oseća da u njenoj kući počinje, za neke i najteže, tinejdžersko doba.

- Njih troje su poprilično porasli i imaju svoje želje i volje, neko društvo. Bude delova dana kada se ne vidimo. Oni se organizuju, dogovore se, obaveste me, bitno da znam gde su, sa kim su i u koje vreme se vraćaju. Kada poštuju ta pravila nema problema. Budu dugo napolju, igraju fudbal, šetaju su i imaju svoje priče, jer već ulaze u pubertet. Dobro sam se ove godine organizovala, tako da su posetili dva tri sportska kampa, nove drugare upoznali, usavršili sportske tehnike a uz to, ja se odmorila od njih, oni od mene, a onda smo išli zajedno na more.

Moram biti u Beogradu bez obzira na Vujadina

Dugo je živela u inostranstvu jer je pratila Vujadina prema ugovorima koje je potpisivao. Ipak, u narednom periodu njena baza je Srbija.

- Za sada mislim da se ništa ne menja, da ostajem u Beogradu. Već imam nešto isplaniramo i dogovoreno, tako da zbog toga htela ili ne, moram biti u Beogradu gde god bio Vujadin. Radujem se jer stvaram za sebe, kreativno nešto radim, bavim se glumom koja je, pored mog posla, deo mog krvotoka. Gluma je našla put do mene još kada sam bila dete. Kada sam osvestila šta bih da budem, to sam već postala- istakla je glumica.

