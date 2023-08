SKINUO SE VUJADIN SAVIĆ A NA NJEGOVIM GRUDIMA OSVANUO MIRKIN LIK! Fudbaler istetovirao glumicu, društvene mreže izgorele!

Fudbaler Crvene zvezde Vujadin Savić na Instagram profilu objavio je golišavu fotografiju iz bazena, ali nije primetio šta se dešava u samoj pozadini.

Naime, Vujadin vrele letnje dane provodi odmarajući na bazenu, a samim tim na njegovim društvenim mrežama možemo videti golišave fotografije, zbog kojih devojke uzdišu.

Na jednoj fotografiji koju je Vujadin objavio na Instagramu, desila je jedna urnebesna situacija. Naime, dok je pozirao u bazenu, Saviću se iza leđa dešavala prava vrela, letnja akcija u bazenu. Jedan mladi par je imao vrelu akciju, što je izazvalo urnebesne komentare na društvenoj mreži.

"Rispekt", "Lepa naša Mirka", "Druže, da mi rodi toliko dece i ja bih je istetovirao", "To je prava ljubav", su samo neki od komentara koji su se našli ispod fotografije.

Glumica Mirka Vasiljević i Vujadin su već 11 godina u vanbračnoj zajednici i imaju četvoro dece, a ona im je potpuno posvećena. Mirka je nedavno govorila sve o braku i kako uspeva da izdrži taj tempo:

Naravno da uspevamo, jer ne želimo da izgubumo naš odnos, tako da se nađe vremena. Kad čovek nešto želi on pronađe način. Ima momenata kada meni ne odgovara nešto što je on uradio i kad njemu ne odgovara nešto što ja uradim. Nisam ni ja savršena, nije ni on savršen, svi mi imamo mane i vrline, ali naša prednost je možda u tome što smo odrastali i sazrevali zajedno pa već jako dobro poznajemo jedno drugo i znamo gde treba da stanemo. I on i ja umemo da kažemo izvini - priznala je glumica.

