FUDBALER JE LJUBIO PORED KONTEJNERA, A ON JE UGLEDAO U EMISIJI: One su pale na uspešne sportiste, sve bomba do bombe

Svakodnevno u medijima pročitamo da su dvoje mladih, lepih i uspešnih ljudi s javne scene stupili u brak. Pre nekoliko dana su glumica Anđela Jovanović i atletičar Mihailo Dudaš stali na "ludi kamen" na salašu u Krčedinu na kojem je žurka trajala do rane zore, a pre njih su sudbonosno "da" izgovorile i Jelisaveta Orašanin, Mina Milutinović i mnoge druge lepotice.

Neke od njih nikada nisu rekle "da", već venčanje planiraju "kada bude bilo vremena od gajenja četvoro dece", poput Mirke Vasiljević!

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić važe za jedan od najskladnijih parova. Znaju se od detinjstva, a u vezu su stupili još u srednjoj školi. Jednom prilikom je Mirka otkrila kako je izgledao trenutak kada su se "smuvali" i spomenula da je poljubac pao pored kontejnera!

"Bio je decembar, Sveti Nikola, on je tada bio na zimskoj fudbalskoj pauzi. Vraćali smo se sa žurke, tačnije, ja sam ga vraćala. Vozila sam, a on je bio na suvozačevom mestu, jer je to veče pio. Kada smo stigli ispred njegove kuće, rekao mi je da je celu srednju školu čekao da bi mi rekao da mu se sviđam i da hoće da se smuvamo", otkrila je Mirka jednom prilikom.

Ona je takođe otkrila i da su se privi put poljubili, ni manje ni više nego pored kontejnera. Njih dvoje imaju četvoro dece, sinove Andreja i Mihajla i ćerke Adrijanu i Aniku.

Njena koleginica Jelisaveta Orašanin već godinama je u skladnom braku sa košarkašem Milošem Teodosićem. Njih dvoje zajedno su od juna 2016. godine, a upoznali su se u Rusiji, preko zajedničke drugarice, na Miloševo insistiranje. Venčali su se nakon šest meseci, a slavlje su upriličili u jednom beogradskom restoranu. Ubrzo su se preselili u Los Anđeles, budući da je Teodosić tamo imao profesinalni angažman, a Jelisaveta je tamo rodila i ćerkicu Petru. Kasnije su se preselili u Bolonju gde im se 2021. godine rodio i sin Bogdan.

Glumica Nada Macanković udata je za odbojkaša Bojana Janića. Vezu su započeli na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, a venčali su se dve godine kasnije. Danas su roditelji dvojice dečaka i uživaju u ljubavi daleko od očiju javnosti i svoju intimu ne eksponiraju mnogo. Njihov stariji sin, Milutin, oprobao se i u glumi i pojavio se u filmu i seriji "Južni vetar", gde je tumačio sina likova koje igraju Miloš Biković i Jovana Stojiljković.

Anđela Jovanović i Mihail Dudaš su se prošlog vikenda venčali na jednom imanju u Krčedinu. Anđelu je pred matičara dopratio njen otac, glumac Dragan Gagi Jovanović, a nedugo nakon venčanja ponovo je postala aktuelna priča kako su se Mihailo i Anđela upoznali. Mihailo je ispričao da je želeo da pogleda emisiju u kojoj je bio gost, ali je "premotao na Anđelu" i ostalo je istorija.

Glumica Lidija Vukićević bila je udata za sportistu, tačnije za fudbalera Mitra Mrkelu. Oni su se venčali 1991. godine i dobili su sinove Andreja i Davida, ali su se razveli nakon osam godina braka.

Na spisku poznatih lepotica nalazi se i Sofija Milošević koja sa fudbalerom Lukom Jovićem ima dva sina i tek planira venčanje.

Mina Milutinović, supruga Nemanje Nedovića, pre dve nedelje je na svet donela ćerkicu Taliju. Par je uslikan ispred zgrade dok uživa sa naslednicom, a zgodna mama je već podržavala tatu na utakmici.

Nemanja Gudelj zaljubljen je u pevačicu Anastasiju Ražnatović i njih dovoje, i pored tragedije i gubitka bebe u petom mesecu trudnoće, planiraju svadbu, a već živo zajedno i ne odvajaju se jedno od drugog.

