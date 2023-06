JEDNU REČENICU JOJ UVEK PONAVLJAM Gudelj Anastasiju posle velikog gubitka odveo u Trebinje, evo kako su je prihvatili Hercegovci

Porodicu Ražnatović nedavno je zadesila tragedija, kada je Anastasija Ražnatović izgubila bebu u petom mesecu trudnoće, o čemu je njen partner Nemanja Gudelj obavestio javnost putem Instagrama.

Fudbaler Sevilje posetio je i svoj prvi klub u kojem je trenirao kao mali, što je bilo posebno emotivno za njega, a u intervjuu za lokalne medije, rekao je i da je i njegova devojka Anastasija oduševljena gradom i ljudima u Hercegovini.

- Nisam bio u Trebinju sigurno jedno dve-tri godine zbog fudbalskih obaveza. Čim sam ugrabio priliku da dođem, odmah sam to iskoristio i došao u moje krajeve, gde sam ja, kao mladi Nemanja, provodio vreme i odakle imam lepa sećanja. Ovo je budućnost našeg fudbala, za mene prelepo. Andaluziju i Hercegovinu spaja Nemanja. Uvek kažem Anastasiji "To je hercegovačka glava". Anastasija je sada prvi put ovde došla u Trebinje. Rekao sam joj da će joj se to mnogo dopasti. Oduševljena je gradom, prirodom, ljudima - rekao je Nemanja Gudelj u intervjuu koji je postao viralan na društvenoj mreži TikTok.

