"JA SAM OZBILJAN BOLESNIK" Gabrijela Pejčev o agoniji zbog teške operacije, mesecima se oporavljala: Plašila sam se...

Gabrijela Pejčev pojavila se posle dužeg vremena na sceni, i to u nekoliko izudanja emisje „Nikad nije kasno“, najpre kao gost a potom i kao prateći vokal umesto Varje Topalović koja je učestvovala u „Survajveru“.

foto: ATA Images

Gabrijela je ispričala kako se napokon izborila sa posledicama hornične dikus-hernije zbog koje joj je karijera bila dovedena u pitanje, a otkrila je i kako se snašla u popularnom porodičnom šouu, kao i zbog čega se retko pojavljuje u TV emisijama, zbog čega mnogi misle da je i dalje u nekakvoj ilegali.

- Manjak je lepih i kvalitetnih muzičkih emisija na domaćim televizijama i nama pevačima je poprilično teško da se ispromovišemo. Puno ima nekih tabloidnih formata u etru, da se tako izrazim, i ne gostuje mi se u takvim emisijama već negde gde se peva i priča o muzici i kolegama, gde je lepa atgmosfera i gde se svi veselimo – rekla je Gabrijela.

Ona je objasnila i zbog čega joj ne prijaju takozvani tabloidni TV formati.

- U poslednje vreme se toliko stvari izdešavalo, bar kada je reč o razvodima na estradi i ne možeš da preskočiš te teme. Nije da ja bežim od tabloidnigh naslova, ali kada je nešto u granicama normale. Kada nešto prelazi u duboku intimu ili u porodične stvari, to sam mogla da sažvaćem sa 23 ili 25 godina. Posle tridesete nemam stvarno živaca, energije a ni vremena da se bavim tim temama. Ipak ispoštujem medije koji vole tu pikantniju stranu, ali samo kada je to u nekim granicama koje su za nas prihvatljive – priznala je pevačica.

To je prema njenim rečima i razlog zbog kojge je nema često u javnosti.

- Uglavnom sam u poslednje vreme radila nešto što je kulturnije ili nešto što ne može da me poremeti. A mislim da i nemaju mediji neke informacije o meni. Ništa ne prikazujem na društvenim mrežama iz svog privatnog života, čuvam ga samo za sebe. A bilo je ranije mnogo skandaloznih stvari. Sigurna sam da to ide sa godinama i sa iskustvom. Kada si mlad ne možeš da se nosiš sa time. Smatram da sam slabo i dematovala neke stvari i mislim da je to bila greška. Treba demantovati jer više puta ponovljena laž postaje istina – objasnila je Gabrijela.

foto: Nemanja Nikolić

Pevačica je dolazak u šou „Nikad nije kasno“ shvatila kao veliku priliku, naročito kada joj se ukazala mogućnost da u dve emisje pomogne kao prateći vokal u orkestu „Nikad nije kasno“, a sada je otkrila kako je do tog angažovanja došlo.

- Kada sam dolazila imala sam osećaj kao da sam na radnom mestu, dok mi se juče činilo kao da mi je prvi radni dan u nekoj firmi i sjajno sam se osećala. Žika me je zvao, s obzirom da je Sara ostala sama. Žika je bio striktno za to da posle emisije u kojoj sam bila gost. Plašila sam se jer mi je to prvo javno pojavljivanje u toj ulozi, ali Sara je sjajan mentor, i da se malo našalim, ona mi je od danas mentorka. Super sam se snašla i raduje me ta saradnja – rekla je Gabrijela uz zahvalnost Žiki što je dobila mogućnost da bar na kratko bude deo orkestra „Nikad nije kasno“.

Gabrijela je priznala i da su joj uslovi rada odmah legli.

- Žika zna da sam ja vrlo odgovorna i ako se nešto dogovorimo i ja obećam da će tako i biti. Zaista nema nikakvih problema. Više puta sam rekla da tremu imam samo kada pevam u emisiji „NIkad nije kasno „i to je nešto što ni sebi ne mogu da objasnim. Prosto imam neku veliku dozu odgovornosti kda dolazim u tu emisiju i tako je bilo i sada iako se radi o pratećim vokalima – dodala je Gabrijela.

foto: Nemanja Nikolić

Pevačica je nagasila da pomalo zazire i od predsednika žirija Saše Miloševića Mareta i objasnila zbog čega.

- Pa moguće i jeste. Imam strah i od Mareta i od Žike jer je nekako odgovornost na nekom većem nivou. To su ljudi sa iskustvom i koji se zaista ozbiljno bave ovim poslom, tu nema šale i prostora da se nešto greši. Tako da sam uvek pod nekim strahom i tenzijom – priznala je pevačica.

Iako je Varja u „Survajver“ Gabrijela ne bi sebe mogla da zamisli u tom rijalitiju, a razlog je zdravstvene prirode.

- Svi znaju da imam operisanu diskus-herniju tako da me ne bi tamo ni primili. Ja sam ti ozbiljan težak bolesnik sa problemom u leđima – rekla je Gabrijela i otrkila koliko je problem sa ovim oboljenjem uticao na njenu karijeru.

– Prvenstveno me je to sprečavalo da putujem normalno, da radim. I kada sam se operisala onda smo otkazali celu letnju sezonu. To je bilo prošle godine u junu. Tri meseca smo otkazali, i to udarni period, ali eto. Nekako sam i to prebrodila i sada se osećam mnogo lakše i bolje. Dosta dugo traje oporavak ali je svakako bolje nego pre operacije – zadovoljna je Gabrijela.

Pevačica je napokon prebrodila zdravstvene tegobe i ponosno je pozirala na visokim potpeticama.

- Sada je sve OK. Evo me na štiklama i mogu da stojim malo duže nego što sam pre mogla. I mogu da radim posao i da ne osećam veliku bol jer zaista onaj ko ima problem sa tim pretpostavljam da zna o čemu pričam – naglasila je Gabrijela.

Gabrijela je priznala i da je u jednom trenutku ozbiljno bila uplašena i za svoju karijeru na koju je oboljenje sa kojim se borila dramatično uticalo.

- Jesam bila uplašena zato što sam par puta godišnje imala periode kada se totalno ukočim i onda ne mogu da idem da radim, zbog čega sam mnogo svirki otkazivala. Onda je sve to nosilo sa sobom posledice jer smo ispadali i mi da smo neozbiljni i da ne radimo posao kako treba, a u stvari zdravlje je na prvom mestu. Da nisam otišla na tu operaciju pitanje da li bih mogla da radim ovim tempom kojim sam sada krenula – istakla je Gabrijela.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

03:29 OVO SE NIKADA NA ESTRADI NIJE DOGODILO! Gabrijela Pejčev jasno stala na stranu Milice Pavlović: Ne može NIKO da ti ubira plodove!