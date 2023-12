Pevačica Gabrijela Pejčev gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde je govorila o nedavnim pisanjima medija da je od kavera pesme "Luda po tebe" kupila novi stan.

- Mediji su pisali da sam od te jedne numere kupila stan. Čitam komentare po Instagramu i TikToku i ljudi toliko vole da komentarišu negativno. Stvarno su se pretvorili u jedno, da ne kažem, kolektivno zlo. Ali stvarno ljudi više nemaju kočnicu ni u čemu, tek u tom komentarisanju javnih ličnosti. Tako da, niko ne sagleda tu sliku da ja 14 do 15 godina pevam i da nisam samo od te pesme zaradila ili ne živim samo od te pesme. Jednostavno, film je bio jedan jak vetar u leđa i volim da spomenem to jer bih bila neiskrena kada bih to negirala. I pomogla mi je puno, zaista - rekla je pevačica i dodala:

03:39 URADILA KAVER JUŽNOG VETRA PA ZARADILA ZA NOVE ZUBE! Pevačica za Kurir TV otkrila: Bio je to jak vetar u leđa, POMOGLO MI JE

- Pomoglo mi je, naravno, da ostvarim neke svoje ciljeve i da to malo možda bolje sredim. Ne znam kako bih se izrazila. Da uložim u novu pesmu i u nove kavere i u nove projekte. Pa vidiš da sam posle te pesme uradila zube. Kada vraćam film ima puno tu naslova, uvek mi je bilo teško u dosadašnjoj karijeri što nisam negirala neistine i laži. Ja sam to uvek tako puštala. I saveti nekih ljudi, pusti, nemoj to da radiš, nemoj da se zameraš ovom ili onom. I na kraju je to ispalo, znaš kao kažu, više puta ponovljena laž postaje istina, a čutanje je znak odobravanja.

foto: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

03:10 ZBOG MARINE TUCAKOVIĆ SAM PEVALA PESMU NA BUGARSKOM?! Pevačica otkrila: Za spot i reklamu nove pesme je potrebno DO 20.000 EVRA