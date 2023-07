"NEKAD MISLIM DA NEMA IZLAZA" Mirka Vasiljević u emotivnoj ispovesti progovorila o BRAKU I DECI: Živim kao robot!

Glumica Mirka Vasiljević ne govori često o svom porodičnom životu i odnosu u braku. Jedna je od javnih ličosti koja privatni i poslovni život vrlo dobro razdvaja, ali je jednom prilikom otkrila šta joj u svakodnevnici najteže pada.

Mirka Vasiljević dugo je u ljubavi sa fudbalerom Vujadinom Savićem, a poznati par je zbog prirode poslova često razdvojen. Kako je otkrila, univerzalni recept za dobru organizaciju ne postoji, a kako priznaje ni kod nje nije uvek sve sjajno i perfektno.

foto: Printscreen Amidži šou

- I kod mene se dešava da ide, ide, pa stane. Nije uvek sve sjajno i perfektno, dešava mi se da mislim da nema izlaza, kako ću sve stići, kako ću se organizovati... Ali ako sedite skrštenih ruku, ništa neće moći da se sredi. Nema čekanja, mora istog trenutka da se krene - istakla je Vasiljevićeva u emisiji na "Prvoj" i priznala da joj se desi da pomeša imena devojčica:

- Malo mi i godine rođenja budu problem. Trudim se da ih pustim da budu svoji, ali da se zna ko je dete, a ko je roditelj. Najstariji sin ima 11 godina i veoma je samostalan, što se ogleda u organizaciji dana. Ima već drugare, kaže ima svoje kontakte. Pravi već neke gluposti, koje su poznate - istakla je Mirka.

Vujadin, kako je tada navela, najviše voli da se šali na njen račun, a fudbaler je u emisiji otkrio i da je svoju nevenčanu suprugu uhvatio kako krišom jede slatko, ali i da su mu ona i deca uvek bili na prvom mestu, iako nije uvek izgledalo tako.

foto: Petar Aleksić, Zorana Jevtić

On je, takođe, istakao da bi veoma voleo da budu u braku i poručio joj da se malo više angažuje oko svadbe.

- Trudim se da jedem ono što mi prija da bih se dobro osećala, ali nekad i volim da "zaprljam" svoj organizam i onim što ne valja, kada već kao robot živim od svoje 19. godine, funkcioniši da njegova karijera ne trpi, da sam posvećena deci i nekada mi stvarno treba da počastim svoj organizam. I pošto ne izlazim iz kuhinje, ja sve to radim stojeći i naravno da je šala uvek na moj račun, pa je to da se ja krijem, da uzmem kutlaču... Pa ako treba od njih da se krjiem... Desilo se možda par puta da su me uhvatili da to radim, pa malo i dodaju sve. Ali neka, meni je sve to simpatično - odgovorila je ona na navode muža.

Kurir.rs/Blic

