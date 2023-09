"ZG SU NA NIVOU STATISTIČKE GREŠKE, DALA SAM IM VEŠTAČKO DISANJE" JK odgovorila Saši Popoviću, a NJU je zauvek UKOPALA

Jelena Karleuša istakla je da je muzičko takmičenje "Zvezde Granda" mrtvo bez nje i da je sramno što je produkcija u svom zvaničnom saopštenju istakla da je ona obmanula javnost, kada je napisala da je njena TV promocija novih albuma bila gledanija od prve emisije nove sezone muzičkog takmičenja.

JK je sad gostovala u emisiji "Uranak1" gde je između ostalog, govorila i o sukobu sa produkcijom ZG.

- Pravim lažne frke, kako bih uspela da dođem i do onih do kojih inače ne bih. Tako sam i sa "Zvezdama Granda". Ja sam samo čekala da oni reaguju, njima sam šest godina pravila rejting, a sad su na nivou statističke greške. Dala sam im veštačko disanje. Tako je bilo i sa "Grandom", jer njima treba marketing. Očekivala sam da mi se zahvale jer se dva dana piše o njima, jer ih više niko ne spominje. Nema frke na društvenim mrežama zbog njihovih stavova, to je umrla franšiza.

Radila sam gratis šest godina, nastupala sam samo da bih mogla da imam za krpe za snimanja.Tražila sam da Viki bude član žirija, da bih na njoj mogla da vežbam svoje retoričke veštine. Tu su bili i Đorđe David i ona, ali ništa nisu uradili - rekla je JK.

