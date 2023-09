"GDE ĆEŠ LOPATOM NA BAGER" Saša Popović o obmani Jelene Karleuše: Njene preglede su jedva izmerili, PATOSIRALI SMO JE!

Sezona Zvezda Granda počela je sa emitovanjem prošle subote u istom terminu u kom se emituje godinama unazad. Na drugoj televiziji u isto vreme i isti dan Jelena Karleuša imala je prmociju svojih novih albuma. Međutim dok je na jednoj teelviziji trajalo takmičenje u kom ima sedam članova žirija na čelu sa Sašom Popovićem a na drugoj televiziji bio koncert pevačice, gledanost i šer obe televizije bio je glavna tema na društvenim mrežama. S jedne strane je Jelena je objavljivala kako je njen koncert u tom trenutku najgledaniji na televiziji dok je Grand objavio da su oni najgledaniji. Nakon emisije prepirke među akterima su počele, a sada je Saša Popović stao ispred kamera i nikad iskrenije progovorio o Jeleni Karleuši i njenoj obmani.

- Prva emsijija je lajt, da upoznamo gledaoce sa novim načinom takmičenja. Eto juče sam se posvađao sa Cecom, zbog tih novina i štoperice, sad me grlo boli jedva pričam. Međutim ja ovde nisam došao da pričam o tome želim da pričam o tome da nam se ovo nikada nije desilo od kad se meri gledanost. Ovo je jedan presedan koji je zaista neverovatan. Falsifikat fotošopiranje i obmana Jelene Karleuše koja je imala koncert na drugoj televiziji takođe u 21h kad počinju i Zvezde Granda. Šta se desilo... U subotu je u 21h počela nova emisija nova sezona takmičenja i to je bio plan da se čisto ljudi upoznaju sa novim pravilima. Jelena je imala svoj koncvert i ona je to snimila otišla na drugu televiziju i nudila da se emitujuje u isto vreme kad i Zvezde Granda. Ja sam dobar sa ljudima sa te drugo televizije i oni su joj rekli nemoj da idete sa emitovanjem kada su Zvezde Granda zato što to neće biti kako treba. Oni su njoj ponudili da ima to emitovanje u petak u 23h. Ona nije htela, isključivo je tražila subotu u 21h. Oni su onda pristali jer su dobili da to emituju za džabe.

E onda je ona na društvenim mrežama napisala "- Opet ja kad shvatim da ću u subotu sa show promocijom "Alfa" i "Omega" sama imati veću gledanost od "Zvezda Granda" (mislila sam da se to više ne emituje) . Ona je mislila da se to više ne emituje. I dobro šta se dešava. Devet sati kreće utakmica. Jk protiv ZG. Ovi sa televizije gde je ona se vataju za glavu, totalni fijasko, gde ćete lopatom na bager. Ja ne kažem da je ona lopata samo figurativno. E sad, imamo ovu listu šera, kao što vidite u 21:04, Jelena je već krenula sa koncertom a kod nas je od 21:00 do 21:15 marketing.Šta znače nacionalne televizije i zašto Jelena uvek potencira tu nacionalnu frekvenciju. Kad ste na nacionalnoj televiziji vidi vas cela država. Jelena je krenula sa koncertom i evo vidite ovde druge televizije su već iznad nje a mi sa marketingom takođe iznad nje. Orion je ovo dozvolio odmah da znate. U 21:21 Jelena pada dole tučemo je svi a mi pogotovo odosmo gore. 21:43 druga televizija razbija Jelenu, to rade i ostali a mi smo već odleteli gore u 21:43. E ovde se vidi jedan strmoglavi pad Jelene Karleuše RTS je tuče a mi smo je razbili, patosirali. Ovo što sada gledmao je 99 posto tačno, samo da kažem. U 22:00 smo više od tri puta gledaniji od nje ona i dalje pada. 22:41 Marija stavlja na svoj profil ovaj grafikon, Jelena pošto jedino prati Mariju vidi to i sad pazite ovo, dolazi ludilo neviđeno koje nikad niste videli u istoriji merenja gledanosti. Mi smo 21 sa šerom, JK to vidi i u fotošopu menja Prvu I Pink i onda je ona 21 a mi smo pet i još stavlja opis da je to apsolutna dominacija. Kad se završio koncert ona je kao dominacija i aj što je ona stavila nego što je i TV Prva. Vidite ovo je takva obmana ovo je takav falsifikat kakav nikada do sada nismo imali prilike da vidimo. Idemo dalje, ujutru u 9:05 stiže novi grafikon, Prva je ispod Pinka i sada ovo što se vidi malo iznad Pinka, to je serija na Prvoj koja je malo skočila i posle toga kreće koncert koji strmoglavo pada. Ja kad sam video šta je Jelena objavila ja sam zvao moje iz PR službe i zamolio da svima pošalju da je obmanula gledaoce. E pazite sad ovo zvali su je novinari i rekli da smo mi objavili da je obmana i laž to što je ona objavila da je ona bila gledanija od nas, na šta ona novinaru kaže " Zašto nisu objavili vreme kada su merili, fotošopom su obmanuli javnost ZG više nikog ne zanimaju i to je na njihovu žalost činjenica". Onda stiže zvanični šer i Jelena je na dvadeset osmom mestu a mi na trećem mestu. Ovde nema laganja. Znate šta znači šer od 6,21 posto na TV-u, to znači statistička greška. Dok je živa pratiće je u CV- iju da je preko Zvezde Granda imala šer 6 posto. Pa jel vi znate da "Lov i ribolov"i maju preko 12 posto šera pa te ribe su gledanije duplo nego ona i njen koncert. Ponavljam gde ćete lopatom na bager. I pre nje Zvezde Granda su bile najgledanije. Idemo dalje, ona gostuje u jutarnjem programu, ovi sa te televizije znaju sve i znaju da je koncert bio potpuni fijasko, oni se ljudi vataju za glavu. Ona dolazi u jutarnji porgram oni svi znaju da je ona lažirala podatke.

- Onda nam je iz Makedonije stigao takođe zvaničnoi merilo gledanosti. Ovo je strahota koja je ovo razlika. Mene je ovo sramota da gledam, mi prvi a ona na pedeset sedmom mestu, ali dobro nije loše u Srbiji je bila na 6 posto. E sad idemo u Bosnu, pogledajte ovo isto nacionalna televiziji mi smo 31 posto a nju nju su jedva izmerili, a onda mi prvi a ona od 300 emisija koje su se u tom trenutku emitovala Jelena Karleuša je na 289. mestu. To je ludilo. Nema jedan posto šera, ljudi da li je ovo normalno. Ovde nema greške. Evo ljudi ja sedim ovde i mene je sramota što sedim i što pričam o ovome i što pričam o ovakvom fijasku i propasti njenog koncerta. Ona može da kaže i da sam ovakav i onakav, ali njoj u CV- iju ostaje 6 posto. Ona je pre godinu dana isto pravila ovakvu fotomontažu i mi tad nismo reagovali. Mislila je da će i ovog puta to tako proći. Ali ovo su sve proverljivi rezultati. Ja ne znam da li je ovo bezobrazluk ali tako izaći, menjati u fotošopu ono je ludost ono je bezobrazluk ovo se nikada nije desilo. Ona kaže da je Željko za ž dobio Grand ali molim vas postoji ugovor i zna se koliko košta Grand, ona je za ž dala svoj koncert, ma dragio ljudi ovo je potop. Potop. Šest godina je sedela u žiriju da li ste vi za ove dve godine čuli da sam ikad loše rekao za nju. Ali da neko na ovakav način falsifikuje da bi sebe digao a druge spustio. Da ovo nije uradila ja nikad ne bih rekao da je imala 0,2 šera u Bosni, u Srtbiji 6 a u Makedoniji 7 posto šera. E sad ovako Jelena je za Aleksandru Prijović rekla da je šit. E ja sad javno kažem da je Aleksandra za 3 dana koncerta u Areni prodala 45.000 karata u Zagrebu dva sad će verovatno i treći. To je vrh vrhova, nema dalje. Zvezde Granda su najgledaniji program ja sam žiri menjao do 2014. svake godine i mi smo bili najgledaniji, nije do žirija do emisije je. Ja ono što hoću da kažem za Jelenu da je uložila mnogo para da je to sve super, kapa dole, pa ona je bila šest godina sa nama nikad lošu reč nisam rekao za nju. A ako me pitate koja je najgledanija emisija Zvezde Granda bila to je emisija kad su u žiriju bili Velja Ilić, Ivica Dačić i Aleksandar Vučić. Od toga nema dalje za 20 godina. Ali ja sad kad pogledam ove njene šerove i gledanost ja vidim da je ona nas unazadila, ona je nas vukla dole, jer kad je izašla iz takmičenja mi smo bili gledaniji od svih njenih sezona sa nama. Neće je narod, šta ja da radim, ja sam joj tada pružio ruku, njeno bitisanje u emisiji je njoj podiglo 300 posto honorare. Može ona da priča šta hoće ali to je gotovo, stavljena je tačka. Ona kaže da ima 2 miliona pratioca, pa zamisli kad ih je za ovo za šta postoji dokaz slagala, koliko ih je tek lagala za sve ostalo za nešto što ne može da se proveri. Ovo da nije uradila mi nikad ne bi rekli da joj se ovo desilo i da je ovo ovoliko loše bilo. Doviđenja i nikom ništa. Žao mi je Jelene Karleuše, mogla je da ostane sa nama ali tražila je neke nenormalne cifre, mi nismo odlučivali o tome mi smo prodali Grand, na njeno mesto došla je Ceca i ja mislim da je to dva prsta u oko, i da to nju najviše boli. Žao mi je Jelena, volim te i dalje ali mi razvaljujemo. Bila si šest godina sa nama ovo je takav potop ovo je hari kiri. - izjavio je Saša u jutarnjem programu na Pink televiziji.

