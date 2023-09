"NAŠ RASTANAK OD MESEC DANA BIO KAO DAR OD BOGA" Tara Simov se slomila pred kamerama i ZAPLAKALA zbog svekrve i muža Danila

Tara Simov se preselila u Nišu i tom prilikom sa njom razgovarala o majčinstvu, ali i odnosu sa partnerom Danilom Raičevićem, s kojim ima sina Nikolija.

Tarina velika podrška je i njena svekrva Marija, koja uživa u ulozi bake, ali i daje savete mladom paru.

- Uživam u mirnom životu u Nišu. Što se tiče provoda super mi je ovde, jer ga nema. Vodim mnogo kvalitetniji život sada. Majka sam, a ljudi su mi govorili da se to nikada neće desiti. Prestala sam da pijem - rekla je Tara, a onda otkrila zbog čega su se ona i njen partner Danilo rastali na mesec dana.

foto: Antonio Ahel/ATAImages, Shutterstock

- Danilo i ja smo se rastali na neki period. Došlo je do razmirica nakon mog porođaja. Sve je to hvala Bogu brzo prošlo. Oboje smo mladi. Koliko sam ja zrelija u tom nekom aspektu, Danilo je opet muško, oni kasnije sazrevaju. Od prvog dana mi se trudnoća vodila kao rizična. Ja sam otišla na more na svoju ruku, nisam mnogo razmišljala dok se nisam porodila i videla bebu. Prvih mesec dana bila je teška ta adaptacija, ne psihički koliko te to sve iscrpi. Na sve to ja sam mnogo oslabila tokom porođaja oko 15,16, 17 kilograma, iako sam se u trudnoći ugojila svega tri kilograma. Onda smo se Danilo i ja posvađali. Možda je tako bilo i najbolje. Od momenta kada smo se oboje spojili kao da smo se opet zaljubili jedno u drugo. Mi smo zapostavili nas dvoje, sve se bilo svelo na trudna sam, teško mi je, loše mi je, pomozi mi, bio je veliki pritisak na oboje. Ugušili smo jedno drugo, tako da je taj naš rastanak od mesec dana bio kao dar od Boga, jer sada odlično funkcionišemo - istakla je bivša zadrugarka, koja je zaplakala tokom intervjua.

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:22 Evo kako je Tara Simov spremila sobu za sina