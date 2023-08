NAKON RASKIDA I NESUGLASICA - VERIDBA?! Tara Simov bacila sve u rebus objavom, evo da li ju je Danilo ZAPROSIO (FOTO)

Bivša zadrugarka, Tara Simov, je pre mesec dana na svet donela dečaka Nikolaja, a samo par dana kasnije šokirala je domaću javnost kad je ostavila Danila Raičevića, verenika i oca svog deteta.

Tara se nije oglašavala za medije povodom raskida, ali je često kačila objave na društvenim mrežama, kojima je pojašnjavala kako je došlo do kraja. Tako je u jednoj istakla da će do daljnjeg biti samohrana majka, ali je vrlo brzo došlo do preokreta.

foto: Instagram/Printscreen

Oni su se pomirili i sada uživaju u ljubavi, a čini se da je tek sada sve kako treba, s obzirom da se Simova danas pohvalila na svom Instagram profilu fotografijom, gde najavljuje, po svemu sudeći, njihovu svadbu.

foto: Printscreen Instagram

Uz crvena srca, na kojima su napisani njihovi inicijali "D" i "T", Tara je napisala "Uskoro", pa svima stavila do znanja da su pripreme uveliko u toku i da sprema gala svadbu, o kojoj su pričali nešto pre njenog porođaja.

Tim povodom se oglasila Tara za medije koja je rekla da do veridbe još uvek nije došlo.

- Pa objavila bih, ako hocete iskreno, po bilbordima da je Danilo kleknuo - rekla je kratko Tara za Blic.

Kurir.rs/Republika

