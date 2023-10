PRIJIN BIVŠI DEČKO USKORO POSTAJE OTAC! Supruga samo što mu se nije PORODILA, a glavna je TEMA: Evo i zbog ČEGA

Pevač Ljuba Perućica uskoro će postati tata, a njegova supruga Katarina Kolozeus broji sitno do porođaja i izgleda fenomenalno, o čemu svedoče objave na društvenim mrežama.

Katarina, koja će roditi dečaka, blista, uprkos tome što je u poodmakloj trudnoći, što nije prošlo nezapaženo od strane fanova.

Oni su inače, nedavno progovorili o polu:

- Dragi prijatelji, porodica Perućica će postati bogatija za još jednog člana. Dugo smo ovo želeli i jako se radujemo svemu što dolazi! Hvala gospodu Bogu! - napisao je on na Instagramu jednom prilikom.

A koliko je Katarina srećna u braku s Perućicom najbolje svedoči njena izjava u kojoj je jednom prilikom otkrila kakav je on prema njoj:

- Mogu ti reći da je Ljuba romantičan i da se uvek trudi da me obraduje i da mi ulepša dan nekim sitnicama. Nešto poslednje što pamtim je moj izlazak iz bolnice posle operacije, on je došao po mene, iako sam mislila da on neće doći već će doći moji roditelji, pošto je on radio taj dan. On je uspeo da se uskladi i došao je po mene i napunio je auto balonima, pošto zna da ih ja obožavam, i sve je nekako sredio i potrudio se da mi ulepša taj dan, da ne osećam bolove, i da se osećam ispunjenom i voljenom - kazala je ona i dodala:

- Osvaja me stalno sitnicama i podseća me stalno zašto sam se baš u njega zaljubila i zašto sam odlučila da baš on bude moj muž sa kojim ću da provedem sve lepe i sve loše trenutke. Kada me je zaprosio pitao me je da li želim da mi kuva kafu do kraja života svako jutro. I dan-danas se trudi da mi skuva kafu svako jutro. Naravno, kada ustane pre mene. I to mene svaki put oduševi jer nije zaboravio šta mi je obećao. I ono što je mene kupilo je to što pored toga što voli svoju porodicu, on voli i poštuje i moju porodicu. Trudi se da uvek ispoštuje moje roditelje i da uvek bude tu za sve.

Podsetimo, pevač Ljuba Perućica, bio je u vezi sa Aleksandrom Prijović, nakon čega su ostali u korektnim odnosima.

- Mi smo imali gomilu bivših ljubavi. Ona je neko ko je poznat, pa je zato tabloidima bilo interesantno. Ali, generalno i sa svakom bivšom kad si ti normalan u glavi, i kada je ta osoba normalna u glavi, naravno da ćeš stati, pitati, „ej, kako, si, šta si, jesi li dobro..“. Ipak imaš neku istoriju sa tim ljudima. Pitaš kako je neko od porodice - izjavio je Ljuba svojevremeno.

