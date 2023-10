"PRE SVIRKE OBAVEZNO JEDNA KAJSIJA, PA KISELICA!" Slađa Alegro o ritualu koji OBAVEZNO obavlja na svirkama: IMAM JEDAN PROBLEM

Pevačica Slađa Alegro govorila je za Kurir TV kako pevači i muzičari, mada njihov posao deluje veselo i lagano, nekada nemaju baš najbolji dan i nije im do svirke.

- Tvoj posao je da ljudima bude lepo, da ih razveseliš iako ti nekada nije do pevanja i do svirke. To nije fora to je stvarno tako. Ali to je posao i mora da se odradi. Ko pita prodavačicu u Maksiju, da li je dobro, da li joj je dete bolesno, da li je boli glava ili ruka. Ti dođeš da kupiš hleb i mleko i ne zanima te. Tako je i sa nama - rekla je pevačica.

A pred svoj nastup i za vreme njega upražnjava poseban ritual:

- Svaki pevač bi trebalo da može da izdrži dva sata svirke u klubu. Toliko otprilike i traju nastupi. Ja pre i za vreme nastupa nikada ne pijem vodu, da ne bih morala da trčim do toaleta. Imam problem sa tim i dok traje svirka ne pijem vodu. Kad se završi popijem jednu kiselicu, a pre svirke obavezno jednu kajsiju jer mi odgovara za glas.

