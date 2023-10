PRVI SUSRET MARKA MILJKOVIĆA SA ĆERKICOM: Kad ih je video od sreće ZAPLAKAO pa dao hit komentar: PA TO JE ĐOGANI, NIJE MILJKOVIĆ

Luna Đogani porodila se po drugi put 4. oktobra, a porođaj je obavljen u beogradskom porodilištu Narodni front. Druga ćerka Lune i Marka Miljkovića, Lana, na ovaj svet došla je carskim rezom, a ponosni tata je zabeležio najdirljivije trenutke.

Marko i Luna redovno snimaju različiti sadržaj za svoj kanal na Jutjubu, a redovno izbacuju klipove koji uključuju i njihovu prvu ćerku Miju.

foto: Marko došao kod Lune u porodilište

Marko je sada odlučio da zabeleži sve važne trenutke tog dana kada se Luna porodila, a snimanje je počelo čak i dan ranije, kada su on i Mia ispratili Lunu u porodilište sa 3 puna kofera neophodnih stvari.

Marko je snimao celo jutro dok je sam u stanu čekao poziv iz "Narodnog fronta", a snimio je i trenutak kada su ga lekari obavestili da je ćerkica rođena i da je sve prošlo u najboljem mogućem redu. Miljković nije krio ni suze ni smeh, a u pojedinim momentima je i vrištao od neizmerne sreće.

On se ubrzo potom uputio u porodilište kako bi posetio suprugu i tek rođenu bebu, a čak je i ove trenutke uspeo da zabeleži kamerom.

Zatim je usledila najdirljivija scena kada je Marko ušetao u apartman u kojem je Luna ležala sa bebom, kao i njegovu prvu reakciju kada ih je ugledao.

- Pa to je Luna, to je Đogani, to nije Miljković, ljubi je tata, rodila mi moja žena drugo žensko, plakao sam kao malo dete. Ljudi razmnožavajte se, nema lepšeg osećaja na svetu. Došao sam da vidim svoju nasledicu Lanu i moju Lunu. Hvala ti Bože na svemu i što je sve proteklo u najboljem mogućem redu - rekao je Marko.

Bonus video:

00:18 Marko Miljković vrišti od sreće zbog rođenja ćerke Lane