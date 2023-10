ANDREANA ČEKIĆ OTKRILA U KAKVOM JE ODNOSU SA ANOM SEVIĆ: Prišla sam joj i USLEDILO JE OVO! Putevi nam se razišli (VIDEO)

Andreana Čekić je bila kuma na svadbi folkera Darka Lazića i Ane Sević.

Doduše, njihov odnos se poljuljao, pa su mediji i publika bili željni odgovora na labilnost ovakvog prijateljstva.

Pevačica Andreana Čekić je sve ispričala dok je gostovala u emisiji "Divan šou" na Kurir televiziji.

- Ne družimo se, ali smo se na Darkovoj svadbi srele. Prišla sam joj, pozdravile smo se, i to je to. U jednoj emisiji, baš skoro, sam govorila o tome kako je došlo do toga da se naši putevi raziđu. Naravno, želim joj sve najbolje, a sigurna sam i ona meni.

- Pozdravimo se kada se vidimo, ali se ne družimo. To je skroz okej.

