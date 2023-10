"LJUBOMORNI SMO JER SE VOLIMO" Filip Car negirao da je nasrnuo na trudnu Aleksandru Nikolić, pa otkrio šta se dešava sa STANOM!

Fliip Car otvorio je dušu i progovorio o odnosu sa Aleksandrom Nikolić, sa kojom čeka dete, pa otkrio da li je istina da ju je udario u drugom stanju.

- Nije me toliko pogodilo, koliko me je iznerviralo kad sam to čuo. Nikada u žvotu nisam uradio to. Mogu da idem na poligraf. Spreman sam da sve ovo o čemu govorim, potvrdim na taj način. Nije ona rekla da sam je ja tukao i udario, ali je rekla da sam je vukao i čupao, što je isto neki vid nasilja - rekao je Car, pa otkrio da li Aleksandra pita za stan u kom je trebalo da živie zajedno.

foto: Printscreen

- Ne, ali se ja trudim da opremim taj stan. Ukolko se ne pomirimo do porođaja, želim samo da imamo normala odnos. Ona je rekla mnoge stvari koje su meni mogle da naškode. Čujem se sa njenim bratom, ali se i nas dvoje čujemo. Posvađali smo se juče, ljubomorni smo, jer se volimo - kazao je Car, pa priznao da je Aleksandra žena njegovog života.

foto: Printscreen

- Jeste. Čim sam ja prešao preko svega i ostao sa njom, to je znak kolko je volim - kazao je Car.

Kurir.rs/ Pink.rs

