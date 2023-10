"STO GRAMA NEDOZVOLJENIH SUPSTANCI SU NAŠLI U NJOJ" Asmin izneo ŠOKANTNE tvrdnje o Aneli: Pala je na aerodromu u Španiji

Stanija Dobrojević, našla se u centru skandala kad je učesnica "Elite"Aneli Ahmić u javnost iznela da joj je bivša zadrugarka preotela suprugaAsmina Durdžića.

Kako je klupko nakon toga počelo da se odmotava, u javnost je svaki dan krenuo da izlazi prljav veš iz porodice Durdžić-Ahmić.

foto: Pritnscreen/Instagram

Sada je Asmin za domaće medije otkrio da je Aneli prenosila nedozvoljene supstance, zbog čega je kasnije i uhapšena.

- Ovo što sada govorim je sto posto istina. Aneli je prenosila nedozvoljene supstance iz Španije i pala je na aerodromu - tvrdi Asmin i dodaje:

- 100 grama nedozvoljenih supstanci su našli u njoj. Odležala je zbog toga mesec dana, to je 100% istina. Uskoro će mi to i advokat potvrditi, jer ćemo dobiti sve crno na belo sa dokazima - tvrdi Asmin.

Inače, jednom prilikom je i sama Aneli u "Eliti 7" pričala kako je imala problema sa zakonom.

foto: Kurir

- Ja ću ovde pričati u šiframa, jer ne bih volela tako o ljudima koji nisu živi. Ta stvar mi se u životu najgore desila. Imala sam više prijatelja koji su mi jednog dana predložili jedan posao. Ja sam pristala to da radim i videla da se može lepo zaraditi, a u pitanju je novac i prenosila sam velike svote novca u jednu državu gde je to dozvoljeno i nisam mogla biti kažnjena za to - započela je Aneli.

- U međuvremenu sam upoznala jednog momka, koji je bio jako žestok momak koji sad nije živ. Kao naivno zaljubljeno žensko sam mu ispričala šta radim. On je mene nakon određenog perioda nagovarao da uzmemo taj novac i da... ako me shvatate šta hoću reći. U tim situacijama sam bila labilna pa sam pristajala na neke stvari, bio je jako žestok i nije bio momak za zajeb*vanje. Tih par meseci prijatelji me nisu zvali da nosim novac, bila je pauza. Jednu noć su me zvali, a ja sam njemu ispričala na koje destinacije idem.

- On je to čuo i znala sam šta će me očekivati. Imala sam let za tu zemlju, bilo je svađe a ja sam odustala od ideje koju je on predložio, jer su bili opasni ljudi i sa druge strane. Došli smo na taj aerodrom, on je taj kofer pun para uzeo i samo sam videla kako trči, a ostavio je svoj kofer. Mene su ti ljudi čekali da izađem sa koferom i donesem novac. Ja nisam znala šta da kažem tim ljudima, govorim da sam izgubila kofer, lažem i petljam. Telefoniraju i dolaze do toga da je kofer možda zamenjen. Pronalaze njegovo ime i prezime i saznaje se da je to moj momak. Odlazim do toaleta i uspevam da pobegnem. Ovo je javna tajna, to zna dosta ljudi zato i pričam to.

- Nisam znala gde da idem, a setila sam se da imam jednog prijatelja u državi. Smestila sam se u neki hotel, a on je nestao i ostao je sa koferom u toj državi. Imao je tu svoje prijatelje, ja sam jednog kontaktirala i on ga je ubedio da dođe po mene u taj hotel. Zajedno smo otišli u jedan stan, kada sam ga videla kao da sam videla Boga. Nismo mogli na aerodrom jer su ti ljudi imali veze. Peške smo išli preko jedne države i hodali smo jedan dan. Tamo nas je policija uhvatila dok smo bežali preko granice i zatvorili su nas jer smo ilegalno prelazili tu granicu.

- Ja sam se izbavila samo sam platila kaznu, a on je ostao još mesec dana u zatvoru. Moja porodica kasnije dobija velike pretnje. Oni me pritiskaju da otkrijem gde je momak, dok mi on iz zatvora piše da će mi pobiti celu porodicu ako otkrijem njegovu lokaciju. Njegovo ime nije za pomen, tako da ću ja ovu priču završiti. - zaključila je Aneli nedavno u rijalitiju.

Kurir.rs/ Blic

