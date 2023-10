"ODLEPIO JE ZA NJOM!" Anelina sestra za raskrinkala Janjuša, otkrila TAJNU NJENIH SUZA, pa nikad jače udarila na OVU ZADRUGARKU

Sita Ahmić, rođena sestra učesnice "Elite" Aneli Ahmić, oglasila se i prokomentarisala novonastala dešavanja u Beloj kući.

Aneli i Marko Janjušević Janjuš navodno su ponovo stavili tačku na svoj odnos, međutim, Sita smatra da će vrlo brzo sve ponovo biti kao ranije.

- Danas mi je bilo baš teško, žao mi je. Ona je plakala sigurno zbog male, teško joj je i kada je razdvojena od Janjuša, jer je on puni tom nekom pozitivnom energijom, da zaboravi na sve to vani, to je moje mišljenje. Mislim da će se brzo pomiriti, dan-dva, plafon tri - opet će biti prijatelji kao što su bili i ranije - kaže Sita, koja ceni sestrinu iskrenost.

foto: Petar Aleksić

- Cenim što je to tako rekla, da je zaljubljena u njega. Svi vidimo da se zaljubila, nismo ćoravi! Drago mi je što je to tako rekla i da se mora maknuti od njega, da to ne preraste u nešto više, jer se Janjuš vodi tom nekom pričom da se pomirio sa bivšom ženom. Ako je to tako, ona tu nema šta da traži. S druge strane, on je odlepio za njom, nikad ga ovakvog nisam videla, otkad pratim "Zadrugu", pa sad "Elitu". Nikada ga nisam videla ovakvog, da nekoga ovako žustro brani i zastupa, nikad do sada - zaključuje Sita.

Ne dopada joj se Janjuševa teorija da Aneli možda sa njim pravi Asmina, nekadašnjeg muža, ljubomornim.

- Nema od toga ništa. Aneli ne voli Asmina, to je sto posto, nema potrebe da ona njega pravi ljubomornim. To je Janjuševa paranoja samo, Aneli sto posto više ne oseća nikakvu ljubav prema Asminu.

foto: Printscreen

Juče je puklo prijateljstvo između Slađe Poršeline i Aneli, čemu se njena sestra Sita obradovala.

- Drago mi je što se ovo dogodilo, oduvek sam videla zavist i ljubomoru prema Aneli. Mislimo da Slađa uopšte nije Anelino društvo, prija nam kad se druži sa Mionom. Ono kad se Aneli napila na žurki, to je Slađa sve kriva, miksala joj je pića i stalno donosila, Aneli uopšte nije takva! Čuli ste šta je Slađa sinoć rekla, to se moglo očekivati od nje, to je takav profil. Već pravi klan protiv Aneli.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

00:17 Aneli Ahmić vređa svekrvu