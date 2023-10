DESINGERICA PROGUTAO CIGARETU NA NASTUPU! Reper svima pokazao šta stvarno misli o Pljugici (VIDEO)

Reper Dragomir Despić Desingerica nastavio je karijeru samostalno nakon što je njegov kolega Luka Bijelović Pljugica izjavio da se njih dvojica razdvajaju. Ova je poprilično razbesnelo Desingericu, pa je na svom nastupu progutao cigaretu, pokazujući publici šta misli o Pljugici.

Izgleda da njihov razlaz i nije baš prošao bez nekih trzavuca, budući da je na jednom od nasputa Desingerica uzeo cigaretu nekome iz publike, stavio je u usta i progutao!

Podsetimo, Desingerica i Pljugica najpre su se izjavama oglasili i potvrdili da su prekinuli saradnju, što je Despić i potvrdio ističući da se sa svojim bivšim partnerom i ne čuje.

- Želim mu svu sreću u karijeri. Ja sam se celo leto nervirao, izgoreo, zarad nekog bolje sutra, ali sam samo ispao budala. Čemu to da prodaš nekoga zarad pregleda? Svi su me na početku pitali šta će ti on, ali meni je bilo drago da je neko tada bio ljubomoran na naš uspeh - rekao je reper, a spekulisalo se da je saradnja pukla zbog patike, međutim on je sada konačno otkrio pravi razlog prekida saradnje sa Pljugicom.

foto: printscreen

- Razlog prekida saradnje je samo on, ništa drugo. Kad je trebao da se da najveći gas, on je povukao ručnu. Posle toga neka razočaranja koja su privatna, i ne želim o tome da pričam. Kivan sam i besan na njega, zato što mi je mnogo značio - završio je Desingerica, a na trenutak se činilo i da su mu zasijale oči od suza dok je objašnjavao sve ovo.

kurir.rs

Bonus video:

12:02 SVE JE IZOPAČENO! BOLJE DA IH ŠIJEM PO GLAVI Reper Desingerica za Kurir TV o Breskvici i Stanivukoviću, objasnio svoj GAS