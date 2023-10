OBRT! Duško i JK u nikad boljem bračnom odnosu! Žive zajedno, rešili sve nesuglasice

Bračni život Jelene Karleuše i njenog supruga Duška Tošića godinama unazad je bila tema kako u medijima, tako i u beogradskoj čaršiji.

Da pevačica i bivši sportosta imaju turbulentan odnos svima je jasno,ali su njih dvoje uspeli da prevaziđu najteže trenutke. Tako bar tvrde njihovi bliski prijatelji.

foto: Kurir

- Njih dvoje su kao rogovi u vreći. Tako je bar bilo do skoro. Ni u jendom braku nije sjajno, pa ni u njihovom, ali oni se trude da zajednicu kako tako očuvaju. To je mnogo teže u njihovom slučaju jer mnogo je faktora koji se iz dana u dan dešavaju, a koji utiču na taj odnos. Međutim, sve nesuglasice, razmirice, probleme oni su uspeli da prevaziđu nedavno. Duško je odrešio kesu i Jeleni poklonio vredne krpice i pokazao koliko mu je stalo do nje i toga da budu u fer odnosu. I Jelena je spustila loptu, podržava ga, brani ga i trudi se da negativne informacije ne utiču na porodicu - priča naš sagovornik. Interesovalo nas je i to da li žive zajedno.

- Naravno. Duško živi u kući koju je kupio od Dragana Stojkovića Piksija zajedno sa pevačicom i njihovom decom. Ima on nekretninu u gradu u kojoj je boravio dok je bilo napeto u njihovom odnosu, sećate se to je onaj period kada je bilo reči o nasilju, ali sve je to sad iza njih. Da kucnem u drvo, zlo da ne čuje poslednjih dana se zajedno i smeju šta sve čitaju mna društvenim mrežama o sebi i lepo se zabavljaju - završava naš izvor. Podsetimo, Jelena je nedavno u jednom intervjuu, na promiciji svoja dva albuma "Affa" i "Omega" priznala da je bivši fudbaler njena životna greška.

foto: Damir Dervišagić

- Ako mislite na majku, ona je moja živa rana koja ne zaceljuje. Samo sam se naučila da živim s tim. Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vreme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato postoji i pesma "Minut" na kraju kojom zahvaljujem svima! Sve to što sam nabrojala, učinilo me je ovako jakom - navela je između ostalog JK.

foto: Damir Dervišagić

Da je sve kako treba dokaz je to što su se Jelena i Duško Tošić zajedno pojavili u javnosti na proslavi rođendana ćerki Atine i Nike.

Lažna vest JK: Duško se ne ženi! Danima na društvenim mrežama kruži informacija da se navodno Duško Tošic ženi i nagađalo se da je reč o pevačici Ini Gardijan, a tim povodom se oglasila i supruga bivšeg fudbalera i reprezentativca Srbije Jelena Karleuša. Ona je na društvenoj mreži Iks odgovorila dušebrižnicima. - Naravno da moj suprug nije u vezi sa pevačicom Inom. Izvinjavam se ako vas je ovo lično sad uzdrmalo-napisala je Karleuša, a potom i odgovorila na provokativne komentare korisnika ove društvene mreže. -Verujem da vi dobro obavešteni sa tvitera bolje znate od mene sve o mom braku, privatnom životu, kad sam p**kila... Vi prosto znate sve o meni, to je vaše pravo i vaša obaveza - dodala je pevačica.

LJILJANA STANIŠIĆ

