"ODREZALI SU MI PLUĆA!" Naš pevač preživeo HOROR u Americi, lekari mu ZABRANILI da peva: Otkrio JEZIVE DETALJE

Nekadašnji takmičar "Zvezda Granda", Benjamin Kličić je za vreme velike američke turneje završio u bolnici, gde su mu doktori odsekli čak deo pluća.

Kako je sam Benjamin istakao, on je dugo imao problem sa plućima, koji je uspešno rešavao i nije mogao ni da zamisli da će mu se tako strašna situacija desiti u Americi.

foto: Youtube/Grand parada

- Upravo u Americi mi se desilo nešto sto sam imao kao mali, a to se zove pneumotoraks. U kratkim crtama to je kada se pluća u mladosti prebrzo šire, a prsa ne i tad dolazi do pucanja tih "stena" od grudnog koša, a onda vazduh prolazi i stiska pluća i ako se ona ne šire dovoljno, dolazi do kolapsa i dišeš pomoću aparata čitav život. Hvala Bogu da sam to svaki put rešavao na vreme - ispričao je Benjamin.

Pevač je istakao kako su mu doktori smanjili deo pluća i podigli dijafragmu, zbog čega sada ima neugodan osećaj.

foto: Printscreen/Prva TV

- Odrezali su mi pluća, tačnije smanjili deo pluća i podiligli mi dijafragmu i sad stalno imam neki neugodan osećaj, ali takav je njihov postupak u Americi. Kod nas u Sloveniji je bolji postupak operacije, ali nisam stigao do Slovenije da to rešim. Posle operacije su mi rekli mi da što manje letim avionom i da prestanem da pevam, ali ne hvala. Muzika je moj život, ja volim da pevam i dok mogu ja ću to da radim. Kad te sve sruši, kad učiš kako treba da se diše, onda vidiš koliko je zdravlje velika blagodet od Boga - zaključio je Kličić.

