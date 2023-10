EVO KAKVE PERVERZIJE SE NALAZE U TELEFONU KAĆE GRUJIĆ: Otkrila detalje eksplicitnog sadržaja iz privatnih poruka "Ma strašno"

Katarina Grujić kaže da joj muškarci na društvenim mrežama redovno šalju slike polnog organa, te i da mora da ih briše jer ne želi da joj inboks bude pun eksplicitnih fotografija. Kaća i njen suprug fudbaler Marko Gobeljić redovno na društvenim mrežama objavljuju koliko uživaju u braku, ali to, po svemu sudeći, ne sprečava druge muškarce da se nabacuju.

- Svašta može da se nađe u mojim porukama na Instagramu ili Fejsbuku! Dnevno dobijam na hiljade poruka od udvarača, koji znaju da budu vrlo bezobrazni. Neki momci traže da im slikam stopala, a drugi mi svakog dana šalju slike penisa. Ma strašno! Trudim se da blokiram takve profile. Neki mi nude brak, pa počnu da mi nabrajaju šta su sve spremni da učine za mene. Ne shvatam kako neko ne vidi da sam udata žena. Inače, ne volim da mi se neko udvara preko društvenih mreža. To nije u modi, muškarac treba da ima petlju i ženi priđe uživo, pa da tek onda sazna da li je slobodna ili ne - priča pevačica i otkriva kako su joj se muškarci udvarali pre nego što je stala na ludi kamen:

- Obično su mi ranije momci slali piće ili neko cveće. Jednom je na nastupu stiglo 12 flaša moeta! Nisam mogla da odbijem jer je taj muškarac poslao piće na binu dok sam pevala.

- Kasnije sam sa saradnicima otvorila jednu flašu. Nazdravili smo, a ostale boce nismo dirali, ne znam ni gde su kasnije završile. Taj momak je očigledno hteo da me impresionira, ali ne padam na te fore. Zahvalila sam mu na tom gestu, ništa više se nije desilo. Na kraju krajeva, bolje i to nego da pijani gosti skaču na binu, pa da mora posle da interveniše obezbeđenje. Dešavalo se i to, dešava se mnogim pevačicama, ali šta da radimo, takav nam je posao.

