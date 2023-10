"DA SE SAGNE, PITANJE JE DA LI BI JOJ ISPAO NEKI PRŠLJEN" Marko Bulat otkrio nove detalje o Marijinoj teškoj bolesti

on je deci i otac i majka p

Supruga Marka Bulata Marija Bulat bije tešku bitku sa bolešću zbog koje joj krvni sudovi izgledaju kao da ima 70 godina, što je i ona sama jednom prilikom pričala.

Pevač je sada otkrio da ona ne može da prati decu u svim njihovim aktivnostima zbog bolesti, ali se nada da će joj za dve godine biti bolje kako bi mogla da im se posveti maksimalno.

foto: Printscreen/Instagram/marija_bulat

Kako kaže, sada im je on i otac i majka.

- Deca su mi prioritet i dan bi trebalo da mi traje 30 sati kako bih sve postigao. Svako jutro ustajem u 7 sati, spremam Doroteu za školu, nakon toga ustaje Sava, pa njega spremam i vozim u vrtić. Nakon što se vratim kući, malo se odmorim, jer ne mogu da izdržim pošto noću malo spavam. Kada se probudim, što je obično oko 13 sati, počnem da spremam ručak. Posle toga idem po decu u školu i vrtić - počeo je pevač Marko Bulat, pa dodao da deca nisu svesna s kakvim problemom se suočava njihova majka.

- Deca su još mala, imaju 4 i 6 godina i ne mogu da shvate da im je majka bolesna. Ja se nadam da će Marija za neke dve godine biti mobilnija i u stanju da više provede vremena sa njima, tako da će im to nadomestiti. Ona ne može ni osnovne pokrete da uradi, ograničeni su joj pokreti. Kada bi se savila da podigne dete, pitanje je da li bi joj ispao neki pršljen - objašnjava Bulat.

foto: Damir Dervišagić

On otkriva da ne znaju da li će joj u budućnosti biti bolje.

- Nekoliko puta sam to pominjao, Marijin slučaj je specifičan i kompleksan jer ima više dijagnoza i udruženih bolesti. Ona pati od bolesti kičme, hronične anemije, limfadenopatije, degenerativnih promena, skolioze, kifoze i da ne nabrajam. Što se njene kičme tiče, stanje može vremenom samo na gore da ide. Ona kada se našminka, ljudi ne mogu ni da poveruju da je njeno zdravstveno stanje takvo, a to je samo kamuflaža bola, borba je svakodnevna. Mi nikada ne znamo ni kako će ona noć da provede, da li sa bolovima ili ne. Napukla su joj dva pršljena, a to je sve posledica anemije sa kojom se bori godinama. Zamara se brzo, ima tahikardiju, jer nema dovoljno gvožđa u organizmu, pa srce brže pumpa krv i stalno trpi pritiske - završio je pevač.

