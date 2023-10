"JA SAM ŠVALER, NE MOGU DA SE ZALJUBIM" Janjuš priznao da je namerno ZAVEO Aneli, ona JECALA nasav glas zbog OVIH reči

Marko Janjušević Janjuš otvorio je dušu o odnosu saAneli Ahmić i doneo odluku da stavi tačku na svaki njihov odnos.

- Rešio sam da budem iskren i priznam kako jeste. Nije ona kriva ni za šta već ja. Ne kažem da je sve istina ali većina jeste. Na početku je to bila zaje**ancija ali sam posle video da se ona zaljubila i da bi ušla sa mnom u vezu. Budući da ja nisam osoba za vezu u rijalitiju, video sam da ako napravimo korak više ja ne bih mogao da funkcionišem. Neko ne zaslužuje da vidi neke stvari na televiziji, odvajam se i zbog mog deteta. Vidim da je sve iskreno sa njene strane iako ne verujem u baš sve. To je jedini problem koji postoji. Ne možemo da se družimo, to je nemoguće i ja sam danas popi**deo baš iz razloga što bih to voleo. Postala mi je i predraga za tako kratko vreme - počeo je on.

- Razmislio sam i juče i danas i nije to neko zaslužio, hoću da se držim toga, ja nekoga i volim. Hoću da plovim kroz rijaliti da mi bude lakše a to sa njom ne mogu. Ja sam kriv, prišao sam i zaveo je, ali dragi moji to sam ja i to ne mogu da promenim. Ja sam švaler i ne mogu da se zaljubim. Žao mi je ali...Ne mogu ja nekoga koga poznajem mesec dana da volim više od nekoga ko mi je napolju. Hvala Bogu, nije otišlo predaleko ali iskreno nisam očekivao takvu njenu povratnu reakciju. Ovo je prava i jedina istina. Nedostajaće mi njihov i moj odnos, ali sve u životu prođe. Želim joj svu sreću i biću uz nju u nekim komentarima - rekao je Janjuš.

Aneli je potom ustala i rekla svoje mišljenje o čitavoj situaciji.

- Slažem se sa svim što je rekao i nadam se da će se držati toga i da mi ne prilazi dok me ne popusti ta vrsta emocija. Neka me pusti da i ja to iz sebe izbacim pa ćemo možda normalno komunicirati. Ja ću njega ispoštovati, neka on ispoštuje i meni. najviše me je pogodilo što skače na moja izlaganja i naziva me glumicom. Boli me jer ne očekujem to od njega i uvredim se - rekla je ona.

- Došlo je do tog nivoa da ne možemo da se družimo -dodao je Janjuš.

- Danas mi je bilo teško kada je rekla da ja njoj ne želim dobro a ja joj želim da uspe u svemu - rekao je zadrzgar.

Nako toga, Aneli je otišla u pab gde je prolila more suza zbog Janjuševog izlaganja.

- Nisam zaslužila da me ovako vređa čovek koji mi je do juče pružao toliko ljubavi - govorila je ona.

