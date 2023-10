CAR ČEKA JOŠ JEDNO DETE?! Šok udarac za trudnu Aleks, devojka iz Crikvenice tvrdi da je u TREĆEM MESECU

Bivši zadrugari Filip Car i Aleksandra Nikolić su uprkos svađama rešili da daju šansu svojoj ljubavi i u Beogradu započnu zajednički život. Oboje su svesni da je to najbolje i zbog ćerkice koja u aprilu sledeće godine treba da dođe na svet, međutim, problemima nema kraja. Naime, baš kada su to obelodanili, listu "Svet" se javila devojka iz okoline Crikvenice, koja tvrdi da sa Filipom čeka dete i da je u trećem mesecu trudnoće.

- Zna on dobro ko sam ja, nema šta da se predstavljam javnosti. Nisam htela o ovme da pričam sve do sada, jer mi je obećao da će ostati sa mnom, jer je sa Aleksandrom završena priča. Znam da se sa njom pomirio zbog para, tačnije zbog fanova koji im više ne uplaćuju novac. On je jedan prevarant. Kada je čuo da sam trudna, rekao mi je da abortiram, a kada sam mu rekla da to ne dolazi u obzir, okrenuo je list i molio me da ne širim vest jer je već u velikom problemu i sa porodicom i sa ljudima koji ga svaki dan osuđuju - govori ona za "Svet".

foto: Petar Aleksić

- Maja Marinković je za sve u pravu što kaže, našli su se, isti su i stvoreni su jedno za drugo. Mene je sramota šta sam sebi dozvolila. Kad bolje razmislim, sa njim se ne bih ni usrećila, neka ga sa Aleksandrom, ali ovo se neće na ovome završiti. Bilo bi mi drago makar da znam da je zaista voli, ali sa koliko njih je prevario i šta je pričao, nemoguće da ima osećanja prema njoj. Verujte mi, ni njegovoj porodici nije dobro zbog njegovog ponašanja, oni su normalni ljudi - dodaje za gorepomenuti list devojka, koja nije želela da dostavi svoju sliku, a ni dokaz da je dete koje čeka Filipovo:

- Ja mu želim svu sreću, taj više ne zna koga laže, gde udara i šta radi. Sam sebi jamu kopa i ne znam do kad planira da beži od svih sr*nja koje je napravio. Njemu bi najbolje bilo da odleprša na drugi kontitent.

kurir.rs/svet

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme