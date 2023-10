TRUDNA ALEKS I CAR SE POMIRILI ZBOG BEBE Filip napušta Hrvatsku, dao kaparu za stan u Beogradu! Evo odakle mu pare! Procurio DOKAZ

Aleksandra Nikolić i Filip Car su zbog ćerke koja će uskoro doći na svet odlučili da njihovoj ljubavi daju još jednu šansu. Njih dvoje su veoma aktivni na mrežama, a Filip neretko na društvenoj mreži Tiktok drži lajvove. Naime, na jednom Instagram profilu, koji se bavi aktuelnim i starim rijaliti učesnicima, objavljena je fotografija na kojoj se vidi da je Aleksandra tačno u ponoć poslala gif u obliku srca dok je Filip držao lajv uključenje, a njima je tada zvanično bilo devet meseci otkako su otpočeli odnos.

Ona je sve vreme pratila šta on priča, a u trenutku kada je video njenu poruku, Filip se nasmejao i nastavio da priča. Inače, Aleksandra je navodno zahtevala od Filipa da svoj zajednički život započnu u Beograd, na šta je on već pristao i navodno je već dao kaparu za stan u Beogradu i to od njenih para.

- Filip je poprilično spustio loptu u svom prvom medijskom obraćanju za TV Pink, što je Nikolićka pratila i odlučila da pređe još jednom preko svih uvreda, preljuba i da šansu Caru. Međutim, Aleks ga je uslovila da, ako želi da nastave zajednički život, mora da se preseli u Beograd - otkriva izvor blizak Aleksandri.

- Pošto je pokušala da živi u Crikvenici kod njega, doslovno se preselila sa sve stvarima, te se nakon burne svađe pokupila i otišla, ovog puta je odlučila da bude mudrija, pa je sebe i bebu stavila na prvo mesto. Car je pristao na njene uslove i odmah našao stan u Beogradu, te u dogovoru s Aleks dao i kaparu, ali od njenih para. Svakako se radi i prostor koji je on namenio za njihov život u Crikvenici, a koristiće ga kad budu išli u Hrvatsku na odmor.

