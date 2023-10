"DEFINITIVNO DALMATINKE! ONE IMAJU SKROZ DRUGI FAZON" Zahar u izazovnoj igri izabrao POZNATU PEVAČICU nećete verovati ZAŠTO

U emisiji "Divan šou" koju pratimo svake subote u 15 sati na Kurir televiziji , a vodi je novinar Ivan Gajić, gostovale su žive "legende" muzičke scene Elma Sinanović, Vanja Mijatović i Milutin Popović-Zahar koji su gledaocima emisije otkrili do sada nepoznate detalje iz svog života.

Nakon što su ispričali šta sada rade i kako je u poodmaklim godinama biti "aktivan" na muzičkoj sceni, a pritom i pratiti trendove - Zahar je iznenadio sve prisutne zanimljivom pričom s početka karijere.

U urnebesnoj i sada već svima poznatoj igri "Ili - ili " Gajić je upitao Zahara sa kime mu je bila lakša saradnja u datom izboru, a koja najteža.

Prema njegovim rečima, niko nije bio težak prema njemu - koliko on sam kao drčan i samouveren.

Između Snežane Đurišić i Vere Matović, Zahar kaže da mu je sa Đurišičkom bila jednostavnija saradnja.

- Snežana je, pri odabiru pesama, kao koka koja nikad ne uzme ono što joj prvo pokažeš. Neću tu pesmu, nego ovu... "Samo da te imam" to je pesma koju sam joj napisao. Vera Matović je pametna, šarmantna i poslovna žena... Ne možeš joj nametnuti nikakvu pesmu pričama. Ono što ona oseti - gotovo - rekao je Zahar.

Na sledeći izazov - izbor, između Doris Dragović i Snežane Đurišić - Zahar je izabrao Doris Dragović.

- Doris je bila fenomenalna! Znala je da proceni ko joj može napraviti pesmu prema njenoj želji. Ja sam to, pošto mi je pesništvo u korenu mog bića, uradio tako, da je ona zaplakala. "Santa Maria de la Salute", pesma koju sam joj napisao, nije bila posvećena Devici Mariji, nego Lenki kojoj je i Laza Kostić posvetio. Dalmatinke imaju drugi "fazon". Neće se odmah naljutiti, nego će, ako joj se nešto ne sviđa, uzeti telefon u ruke i reći "znaš ja bih to i to" i na lepi način reći, neće te uvrediti... Mislim da je ona jako pomogla tada time što je rekla tačno šta hoće i da tako svi mladi umetnici treba da rade - rekao je Zahar.

