"ISCEPALA MI JE CELU ROLKU DO DOLE I REKLA: To više da nisi obukla!" Lepa Lukić o Terezi Kesoviji: Zbog nje sam REŠILA KOMPLEKSE

U svom gostovanju u emisiji "Divan šou" kod voditelja Ivana Gajića, dve pevačice Beti Đorđević i Lepa Lukić razgovarale su o njihovim usponima i padovima tokom svoje dugogodišnje karijere na jugoslovenskoj muzičkoj sceni.

foto: Petar Aleksić

Dotakle su se najsrećnijih i najbolnijih uspomena iz svoje karijere.

Upitana od voditelja kako pamti Terezu Kesoviju, Lepa Lukić se sa osmehom prisetila njenih saveta:

03:00 To više da nisi obukla! Lepa Lukić o Terezi Kesoviji: Zbog nje sam REŠILA KOMPLEKSE

- Imala sam mnogo kompleksa kada sam tek počela da nastupam. Tražila sam jednom prilikom da pozovu i Terezu Kesoviju na jednu promociju. Često, ranije, krila sam svoje ruke i vrat misleći da je mana kada imaš dugaćke ruke i duguljasti vrat. Međutim, ona je dok smo pevale zajedno, uvek govorila "Ruke gore, zašto sklanjaš ruke?", počela sam nju da slušam. Bile smo na jednom ručku i ja sam nosila rolku. Uzela je, iscepala mi rukama celu rolku do dole i rekla "to više nikada da ne nosiš, to nose žene sa malim vratom da ga izduže, ti imaš dugačak vrat". Posle toga oslobodila sam se svih kompleksa i uživala - ispričala je Lukić.

Kurir.rs

