SABAJLE SE OBRATILA KANJU VESTU: Jelena Karleuša u 3 ujutro reperu poslala poruku, svi se pitaju šta se krije iza ovih reči

Tajanstvena relacija odnosa između pop dive Jelene Karleuše i svetske zvezde, repera Kanjea Vesta već mesecima intrigira javnost, a sada mu se obratila i to usred noći.

Naime, kako se spekulisalo, s njim je navodno radila i na novom albumu, a momenat koji je zaintrigirao javnost jeste što se njegov lik pojavljuje u obliku jelkice za auto u njenom spotu "Karli bič".

Iako ga davno nije pominjala, sada mu se u tri izjutra obratila putem Instagrama:

- Kanje je uvek bio u pravu - napisala mu je ona.

Podsetimo, polovinom prošle godine mediji su pisali o tome da je Kanje Vest zapratio Jelenu na Instagramu.

Karleuša je tada za Kurir istakla da nije ni znala da je Kanje Vest toliko popularan u Srbiji.

- Samo mi je haos napravio po medijima i na društvenim mrežama, tako da nemam ja ništa od toga što je on mene zapratio. Moram da kažem da je on očigledno jedna velika svetska zvezda čim je jedan glupi follow napravio takav jedan haos. Ja sam se zbog fore i i zbog hajpa slikala u njegovim patikama, nisam ni sanjala da se u Srbiji ljudi toliko interesuju za njega, čak je i rat između Rusije i Ukrajine pao u drugi plan zbog toga. Iskreno mislim da je on mene sasvim slučajno zapratio - rekla je tada JK.

